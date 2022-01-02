我国第二台“华龙一号”核电机组并网发电
2022年01月02日18:05 | 来源：新华网
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新华社福州1月2日电（记者张华迎、林善传）1月1日22时35分38秒，我国自主三代核电“华龙一号”迎来新年“开门红”：中核集团福清核电6号机组首次并网成功，开始向电网送出第一度电，成为全球第三台、我国第二台“华龙一号”并网发电机组。经现场确认，各项技术指标均符合设计要求，机组状态良好，为后续正式投入商业运行奠定坚实基础。
作为我国核电走向世界的“国家名片”，“华龙一号”是当前核电市场接受度最高的三代核电机型之一。“华龙一号”全球首堆福清核电5号机组、“华龙一号”海外首堆巴基斯坦卡拉奇2号机组已于2021年先后投入商运。
据了解，每台“华龙一号”机组装机容量116.1万千瓦，年发电能力近100亿度，相当于每年减少标准煤消耗312万吨，减少二氧化碳排放816万吨，相当于植树造林7000多万棵。
(责编：杨光宇、胡永秋)
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