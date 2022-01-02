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2021年西藏粮食产量达106.5万吨

2022年01月02日18:05 | 来源：新华网
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新华社拉萨1月2日电（记者格桑边觉）记者1日从西藏自治区农业农村厅获悉，2021年西藏粮食产量达106.5万吨，比上年增加3.63万吨，连续7年稳定在100万吨以上。

记者了解到，2021年西藏坚持粮食播种面积只增不减的原则，提早谋划、科学种植，确保全区种植面积稳中有增。统计数据显示，2021年，西藏粮食播种面积280.8万亩，比上年增加7.33万亩；青稞良种推广面积达198.19万亩，比上年增加4.3万亩；粮食作物每亩单产达379.2公斤，比上年增加3公斤。

(责编：杨光宇、胡永秋)

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