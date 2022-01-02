新华社哈尔滨1月2日电（记者王建、黄腾）记者从黑龙江省有关部门了解到，为优化种植结构，增强重要农产品供应保障能力，2022年黑龙江省将增加大豆种植面积1000万亩。

2021年中央农村工作会议提出，大力扩大大豆和油料生产。黑龙江省是全国优质大豆的主产区，也是重要的大豆生产和供给基地，种植面积和产量均居全国首位。

当前，正值东北新季大豆购销期，大豆上市后，价格呈现高开高走之势。黑龙江省巴彦县兴隆镇种粮大户孙波2021年种了2000亩大豆，收获的大豆在院子里堆成了“小山”。孙波说，大豆价格从刚上市时的每斤2元7角多涨到了现在的每斤3元左右。

黑龙江省海伦市有“中国优质大豆之乡”之称，海伦市粮食局局长陈英健表示，2021年海伦市大豆面积245万亩，大豆价格高开高走有利于农民增收，让农民感受到实实在在的好处，提高了2022年种植大豆积极性。

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