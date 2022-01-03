上海港集装箱吞吐量连续12年居全球首位
2022年01月03日05:11 | 来源：人民网－人民日报
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图为1月2日，上海港洋山深水港码头灯火通明，多艘大型集装箱货轮正在进行装卸作业。
本报上海1月2日电 （记者沈文敏）据统计，2021年上海港集装箱吞吐量突破4700万标准箱，连续12年位居全球第一，外贸集装箱吞吐量、内贸集装箱吞吐量、国际中转箱吞吐量均实现同比增长。
《 人民日报 》（ 2022年01月03日 01 版）
(责编：胡永秋、白宇)
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