本报北京1月2日电 （记者邱海峰）国家外汇管理局2021年12月31日公布2021年三季度及前三季度国际收支平衡表正式数。数据显示，2021年前三季度，我国国际收支保持基本平衡。其中，经常账户顺差1963亿美元，与国内生产总值（GDP）之比为1.5%，继续处于合理均衡区间。

国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英介绍，2021年前三季度，国际收支口径的货物贸易顺差3742亿美元，同比增长15%，主要是我国经济持续恢复发展以及国际需求增加，带动进出口均同比增长。服务贸易逆差825亿美元，同比收窄29%，主要是全球疫情起伏反复，持续抑制跨境人员流动，旅行逆差同比收窄20%；运输服务收入增速快于支出，运输逆差同比收窄41%。

跨境双向投资方面，王春英说，我国对外投资与来华投资双向活跃。2021年前三季度，我国对外直接投资854亿美元，保持平稳；外商来华直接投资2495亿美元，体现境外投资者对我国经济发展前景及在华投资兴业的信心。证券投资项下我国对外投资992亿美元，吸收来华投资1437亿美元，体现我国资本市场双向开放渠道畅通，有效满足境内外投资者资产配置需求。存贷款等其他投资项下我国对外投资3134亿美元，吸收来华投资1430亿美元，均为历史同期较高水平。

王春英表示，总体看，我国经济韧性强，长期向好的基本面没有改变，有助于我国国际收支保持总体稳定、基本平衡的格局。

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