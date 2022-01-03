直播让跨境贸易“跑更远”（云中漫笔）
“5、4、3、2、1”倒数结束，卢旺达驻华大使代言的数千斤咖啡、斯里兰卡驻华大使推销的锡兰红茶一上架就卖光……多位驻华大使直播带货的火爆场面屡屡出现在直播间。在“秒空”背后，世界看到中国新平台、新业态、新模式的不断发展，更看到了中国消费市场的巨大潜力。
“直播带货”既是独具一格的中国风景，也成为中国跨境贸易发展的出入口。据统计，自2020年以来，包括俄罗斯、韩国、马来西亚、新加坡、秘鲁、智利、西班牙、卢旺达、毛里求斯、南非、卢森堡、塞尔维亚、保加利亚、斯里兰卡在内，数十个国家的驻华大使和领事、参赞曾出镜中国电商平台直播间，变身“好物推荐官”。此外，受疫情冲击，中国外贸企业面临压力，如今把贸易和展会搬到线上，借助直播来获取订单和客户，已成为越来越多外贸企业的新路子。无论是世界产品走进来，还是中国商品走出去，直播带货正成为外贸新方式，让跨境贸易“跑更远”。
直播带货通过直接与消费者互动，既拉近了商家与消费者的距离，也为商品赢得了销售机会。在直播场景下，通过互动方式，商家将优质、性价比高的商品展现给消费者，达到了良好的销售效果。同时，跨境直播带货，通过让外商在屏幕前“买买买”，让中国的产品有了“走出去”的新平台，有效缓解外贸企业防疫期间的销售压力。
直播带货成为跨境贸易新方式，得益于中国电子商务的快速发展。5G、智慧物流、大数据正在催生新业态、新平台和新模式，为中国消费驱动增长提供了坚实的支撑。直播带货在跨境贸易领域发挥作用的同时，有关部门也要正确引导、促进新业态健康发展。“直播带货”促进了跨境贸易发展，也可能存在虚假宣传、假冒伪劣、售后维权难等问题。对跨境直播带货而言，直播电商需要意识到，不诚信经营影响的不仅是企业商誉，更是一国信誉。诚信经营优质商品才是制胜法宝。
火热的直播带货场面为世界提供了一个了解中国的窗口，透过这个窗口，世界看到了一个发展的、开放的中国。兼有“世界工厂”和“世界市场”双重身份的中国，未来将更加开放地走向世界。
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