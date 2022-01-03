推动高质量共建“一带一路”行稳致远（专家解读）
2020年11月27日，中国石油集团长城钻探工程公司古巴项目GW91钻井平台，中方员工（左）同古方员工互相致意。
据拉美社报道，中国政府和古巴政府2021年12月24日签署了一项共同推进“一带一路”建设的合作规划，旨在打造一个共享利益的国际交流大平台。
新加坡《联合早报》报道称，中老铁路北起中国云南省会昆明，南至老挝万象，全线1000多公里，通车后昆明至万象有望实现当天通达。作为中国“一带一路”关键基建项目之一的中老铁路，将为进一步加强中国与东盟的经济联系提供动能。
2021年11月19日，习近平主席在第三次“一带一路”建设座谈会上强调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，以高标准、可持续、惠民生为目标，巩固互联互通合作基础，拓展国际合作新空间，扎牢风险防控网络，努力实现更高合作水平、更高投入效益、更高供给质量、更高发展韧性，推动共建“一带一路”高质量发展不断取得新成效。
2019年4月，习近平主席在第二届“一带一路”国际合作高峰论坛的演讲中确立了共建“一带一路”高质量发展的目标，为“一带一路”建设指明合作方向。2年多来，新冠肺炎疫情严重冲击全球经济，也给高质量共建“一带一路”带来了不少挑战。在此背景下，“一带一路”建设却逆势上扬，取得举世瞩目的发展成就。中老铁路等重大项目扎实推进，如期完成。中欧班列竞争力超过海运，成为防疫物资运输和推动经济复苏的交通大动脉，为稳定全球供应链作出突出贡献。疫情之下，中国倡导构建人类健康命运共同体，通过“一带一路”平台向有需要的国家提供防疫物资和疫苗，用实际行动不断拓展“一带一路”作为全球发展合作重要平台的新内涵。据商务部发布的数据显示，2021年1-11月，中国企业在“一带一路”沿线对57个国家非金融类直接投资1162.2亿元人民币，同比增长5%。中国对外承包工程业务完成营业额8564.7亿元人民币， 同比增长2.6%，其中一半以上是在“一带一路”沿线国家。
疫情之下，“一带一路”建设持续推进，为世界经济开放和全球自由贸易注入强劲动力。2022年，“一带一路”建设进入第9个年头。9年来，“一带一路”倡议从理念变为实践，从蓝图变为现实，“朋友圈”越扩越大，成为广受欢迎的全球公共产品。
“一带一路”建设取得成功，绝非偶然。9年前，“一带一路”倡议提出，顺应了经济全球化发展的时代潮流，也顺应了相关国家的经济发展需求。“一带一路”建设包蕴着中国创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，引领国际合作潮流，填补了世界经济发展和全球治理的缺口，对实现2030年全球可持续发展目标意义重大。“一带一路”建设强调互联互通，积极对接各国发展战略，是一种多维度的合作形式，着眼整体发展的综合性，谋求实现中国和相关国家的互利共赢。9年来，“一带一路”建设合作经受住了各种考验，取得累累硕果，实实在在惠及相关国家。
未来，“一带一路”建设机遇与挑战并存。一方面，“一带一路”相关国家的融资缺口依然很大，未来的合作空间依然值得期待；另一方面，个别西方发达国家千方百计阻挠“一带一路”建设顺利推进。
要推动高质量共建“一带一路”行稳致远，不仅要加强基础设施“硬联通”，更要重视规则和标准的“软联通”，同共建国家人民“心联通”，推动共建“一带一路”高质量发展不断取得实打实、沉甸甸的成就。此外，“一带一路”建设还应坚持稳中求进，完善风险管控机制。
（本报记者 贾平凡采访整理）
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