国台办：
两岸经济交流合作扎实推进
本报北京1月2日电 （记者任成琦）记者近日从国台办了解到，2021年大陆突出“以通促融、以惠促融、以情促融”，扎实推进两岸经济交流合作。
一是台商赴大陆投资稳步增长，两岸贸易额创历史新高。2021年1至11月，两岸贸易总额2982.8亿美元，同比增长27.3%。其中大陆对台出口707.7亿美元，同比增长31.2%；自台进口2275.1亿美元，同比增长26.2%。大陆新设台资企业5923个，同比增长34.7%。两岸产业合作不断深化，产业链供应链持续稳固，大陆台企生产经营总体稳定，台商投资出现大项目多、科技含量提高的积极变化。
二是助力台商台企在大陆发展迈上新台阶。积极引导支持台商台企参与“十四五”规划实施，积极引导支持台企融入新发展格局、参与高质量发展，积极引导支持台企参与共建“一带一路”、国家区域协调发展战略，取得显著进展。鼓励引导更多台商台企增资扩产、扎根发展。支持一批优质台企在大陆上市。2021年共有6家台企在大陆A股上市，截至目前总数已超过40家。
三是持续深化两岸融合发展取得新进展。落实系列惠台利民政策措施，出台并落实落细“农林22条措施”，支持台胞台企参与大陆乡村振兴战略和农业林业高质量发展；大力支持福建探索海峡两岸融合发展新路，初步形成台胞台企在闽享受同等待遇政策体系。
四是两岸经济交流合作平台建设获得新成效。在湖南设立海峡两岸产业合作区，在山东设立海峡两岸新旧动能转换产业合作区，新批设立两个海峡两岸青年就业创业基地。积极协助台湾青年在大陆实习就业创业。协助台商台企参加第四届中国国际进口博览会，用好各类电商平台，拓展大陆内需市场。10多个省区市以线下线上结合方式举办涉台经贸交流活动，有效促进各地对台经贸合作。
2022年，大陆秉持的“两岸一家亲”理念不会变，率先同台湾同胞分享发展机遇的政策不会变，为台湾同胞办实事做好事的举措不会变。希望台胞台企站在历史正确的一边，与“台独”分裂势力划清界限，为促进两岸经济合作、深化两岸融合发展发挥积极作用。
分享让更多人看到
推荐阅读
- 西部陆海新通道“十四五”综合交通运输体系建设方案印发
- 人民网北京1月2日电 （记者王连香）近日，交通运输部、国家铁路局、中国民用航空局、国家邮政局联合印发《西部陆海新通道“十四五”综合交通运输体系建设方案》（以下简称《建设方案》），对“十四五”时期西部陆海新通道综合交通运输体系建设进行系统谋划和部署安排。 针对西部陆海新通道综合交通运输体系存在的设施网络有待优化、运输组织效率需进一步提升、安全绿色发展不足等问题，《建设方案》提出，要落实加快建设交通强国要求，完善综合立体交通网、促进物流降本增效提质、提高创新发展能力、强化融合联动发展、注重安全绿色发展，推动形成南北贯通、陆海联动、开放共享、辐射有力、协同一体的西部陆海新通道综合交通运输体系，为推进西部陆海新通道高质量建设发展、助力西部地区更好融入新发展格局提供有力支撑。…
相关新闻
- 评论
- 关注