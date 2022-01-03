本报北京1月2日电 （记者任成琦）记者近日从国台办了解到，2021年大陆突出“以通促融、以惠促融、以情促融”，扎实推进两岸经济交流合作。

一是台商赴大陆投资稳步增长，两岸贸易额创历史新高。2021年1至11月，两岸贸易总额2982.8亿美元，同比增长27.3%。其中大陆对台出口707.7亿美元，同比增长31.2%；自台进口2275.1亿美元，同比增长26.2%。大陆新设台资企业5923个，同比增长34.7%。两岸产业合作不断深化，产业链供应链持续稳固，大陆台企生产经营总体稳定，台商投资出现大项目多、科技含量提高的积极变化。

二是助力台商台企在大陆发展迈上新台阶。积极引导支持台商台企参与“十四五”规划实施，积极引导支持台企融入新发展格局、参与高质量发展，积极引导支持台企参与共建“一带一路”、国家区域协调发展战略，取得显著进展。鼓励引导更多台商台企增资扩产、扎根发展。支持一批优质台企在大陆上市。2021年共有6家台企在大陆A股上市，截至目前总数已超过40家。

三是持续深化两岸融合发展取得新进展。落实系列惠台利民政策措施，出台并落实落细“农林22条措施”，支持台胞台企参与大陆乡村振兴战略和农业林业高质量发展；大力支持福建探索海峡两岸融合发展新路，初步形成台胞台企在闽享受同等待遇政策体系。

四是两岸经济交流合作平台建设获得新成效。在湖南设立海峡两岸产业合作区，在山东设立海峡两岸新旧动能转换产业合作区，新批设立两个海峡两岸青年就业创业基地。积极协助台湾青年在大陆实习就业创业。协助台商台企参加第四届中国国际进口博览会，用好各类电商平台，拓展大陆内需市场。10多个省区市以线下线上结合方式举办涉台经贸交流活动，有效促进各地对台经贸合作。

2022年，大陆秉持的“两岸一家亲”理念不会变，率先同台湾同胞分享发展机遇的政策不会变，为台湾同胞办实事做好事的举措不会变。希望台胞台企站在历史正确的一边，与“台独”分裂势力划清界限，为促进两岸经济合作、深化两岸融合发展发挥积极作用。

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