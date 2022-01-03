本报记者 高平 王潇 通讯员 于杨

原标题：复工复产保障群众健康

2022年元旦来临，随着内蒙古满洲里市全域降为低风险，各行业有序复工复产，全市人民群众逐步恢复正常生活。为守护人民群众安全健康，保障生产生活，满洲里公安民警、医生等一线工作人员坚持解封不解防，坚守岗位，在工作中度过假期。

元旦假期的第一天，阳光家园小区，满洲里市人民医院医务工作者正在给这里的居民采集核酸。为更高效完成采集任务，有的医务工作者甚至只套上单薄的棉衣工作。

在门诊中、病房里，在全市各核酸采样现场，1200多名医务工作者放弃节假日休息，用心守护群众健康。

同样，满洲里市公安局交通管理大队的全体民警全力投入节假日交通保障工作，努力站好新年第一班岗。

在满西检查站，记者看到满洲里市公安局交通管理大队的民警们正在对进出城的车辆逐一检查，他们严格遵守“内防反弹，外防输入”的防疫原则，排查过往车辆、检查司乘人员48小时内核酸检测阴性证明并要求扫“满洲里健康宝”等，为广大人民群众守好“第一道关卡”。

为了让满洲里市因疫情而关闭的食品生产经营单位能够早日复工复产，确保假日期间的食品供应稳定，满洲里市市场监督管理局执法大队四中队队员们沉到一线，每日马不停蹄地穿梭在满洲里市区的大街小巷。

元旦期间，满洲里市全力保障物资供应充足，满足消费者节日期间消费需求。

(责编：申佳平、连品洁)