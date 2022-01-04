本报北京1月3日电 （记者徐佩玉）中国人民银行近日发布的2021年第四季度企业家问卷调查显示：第四季度企业家经营景气指数为56.8%，比上季提高0.2个百分点，比上年同期提高1.0个百分点，盈利指数为57.4%，比上季提高0.6个百分点，比上年同期下降2.5个百分点。

据调查，2021年第四季度企业家宏观经济热度指数为37.3%，比上年同期提高2.8个百分点；产品销售价格感受指数为57.9%，比上年同期提高4.7个百分点；原材料购进价格感受指数为70.6%，比上季下降1.4个百分点，比上年同期提高6.4个百分点；出口订单指数为48.7%，比上年同期提高2.3个百分点；国内订单指数为51.2%，比上季提高0.1个百分点，比上年同期下降3.9个百分点。

2021年第四季度资金周转指数为60.4%，比上季提高0.5个百分点，比上年同期提高1.1个百分点；销货款回笼指数为64.9%，比上季提高1.0个百分点，比上年同期提高2.2个百分点。

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