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碳排放配额累计成交量1.79亿吨

2022年01月04日05:17 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　本报北京1月3日电　（记者刘毅、寇江泽）记者从生态环境部获悉：2021年12月31日，全国碳排放权交易市场第一个履约周期顺利结束。全国碳市场第一个履约周期为2021年1月1日到12月31日，共纳入发电行业重点排放单位2162家，年覆盖温室气体排放量约45亿吨二氧化碳，是全球规模最大的碳市场。

　　自2021年7月16日正式启动上线交易以来，全国碳市场累计运行114个交易日，碳排放配额累计成交量1.79亿吨，累计成交额76.61亿元。按履约量计，履约完成率为99.5%。2021年12月31日收盘价54.22元/吨，较7月16日首日开盘价上涨13%，市场运行健康有序，交易价格稳中有升，促进企业减排温室气体和加快绿色低碳转型的作用初步显现。

　　建设全国碳市场是利用市场机制控制和减少温室气体排放、推进绿色低碳发展的一项重大制度创新，也是推动实现碳达峰碳中和目标的重要政策工具。生态环境部新闻发言人刘友宾表示：“全国碳市场启动上线交易以来，整体运行平稳，企业减排意识不断提升，市场活跃度稳步提高。总体来看，全国碳市场作为控制和减少温室气体排放，推动实现碳达峰碳中和重要政策工具的作用得以初步显现。”

　　刘友宾说：“我们将坚定不移走生态优先、绿色低碳的高质量发展道路，坚定不移实施积极应对气候变化国家战略，在发电行业碳市场运行良好的基础上，逐步扩大全国碳市场覆盖的行业范围，通过碳市场等重要政策工具和手段，推动碳达峰碳中和目标如期实现。”

　　2011年10月，碳排放权交易地方试点工作在北京、天津、上海、重庆、广东、湖北、深圳7个省（市）启动。2013年起，7个试点碳市场陆续开始上线交易，覆盖了电力、钢铁、水泥等20多个行业的近3000家重点排放单位。试点碳市场重点排放单位履约率保持较高水平，市场覆盖范围内碳排放总量和强度保持双降趋势，有效促进了企业温室气体减排，强化了社会各界低碳发展的意识。碳市场地方试点为全国碳市场建设摸索了制度，锻炼了人才，积累了经验，奠定了基础，为全国碳市场建设积累了宝贵经验。

　　全国碳市场的碳排放权注册登记系统由湖北省牵头建设、运行和维护，交易系统由上海市牵头建设、运行和维护，数据报送系统依托全国排污许可证管理信息平台建成。

(责编：胡永秋、白宇)

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