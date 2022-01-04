本报北京1月3日电 （记者邱海峰）国家外汇管理局日前公布的数据显示，我国外债期限结构持续优化。2021年9月末，中长期外债占比47%，较2021年6月末提升3个百分点，中长期外债占比上升进一步提高了外债结构的稳定性。

国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英介绍，2021年三季度我国外债规模总体稳定，略有增长。截至2021年9月末，我国全口径（含本外币）外债余额为26965亿美元，较2021年6月末增长167亿美元，增幅0.6%。外债增长主要源于中央银行获得的特别提款权（SDR）分配增加，以及境外投资者增持境内人民币债券。

如何看待当前我国外债形势？王春英表示，2021年三季度，我国外债增速有所放缓。受益于我国统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，国民经济保持恢复态势，境外投资者继续增持人民币债券，体现了我国金融市场双向开放成果以及投资者对我国经济发展前景的信心。我国外债主要指标均在国际公认的安全线以内，外债风险总体可控。

“当前新冠肺炎疫情仍在全球起伏反复，部分发达经济体逐步退出量化宽松货币政策，外部环境更趋复杂严峻，但我国经济韧性强，长期向好的基本面不会改变，预计未来外债规模仍将延续稳定态势。”王春英说，外汇局将继续密切关注外债规模和结构变化，积极引导外债资金有效服务实体经济，切实防范跨境融资风险。

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