本报深圳1月3日电 （记者李刚）《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）自今年1月1日起正式生效。1日零时，深圳皇岗口岸迎来RCEP协定生效后全国首票进口货物，5.6吨原产自日本的反射膜经深圳海关关员查验放行后，将用于生产手机、数码相机等背光源产品。

据介绍，2021年前11个月，深圳对其他14个RCEP贸易伙伴进出口规模突破8000亿元，同比增长11.8%，创同期历史新高，主要进出口商品包括电子元件、光学设备、家用电器等。

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