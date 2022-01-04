我国第二台“华龙一号”核电机组并网发电
2022年01月04日05:31 | 来源：人民网－人民日报
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图为福清核电机组。
本报福州1月3日电 （记者刘晓宇）近日，我国自主三代核电“华龙一号”福清核电6号机组首次并网成功，成为全球第三台、我国第二台“华龙一号”并网发电机组。经现场确认，各项技术指标均符合设计要求，机组状态良好，为后续正式投入商业运行奠定坚实基础。
《 人民日报 》（ 2022年01月04日 01 版）
(责编：胡永秋、白宇)
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