原标题：稳字当头绘出“皖”美答卷

新华社记者刘菁、李亚彪、马姝瑞

中央经济工作会议要求，2022年经济工作要稳字当头、稳中求进，各地区各部门要担负起稳定宏观经济的责任。

经过多年努力，安徽经济总量2021年突破4万亿元，由“总量居中、人均靠后”迈向“总量靠前、人均居中”。贯彻中央经济工作会议精神特别是习近平总书记重要讲话精神，是当前和今后一个时期的重要政治任务。安徽落实中央经济工作会议精神将推出哪些举措？如何为全国经济平稳健康发展多作贡献？记者采访了安徽省委书记郑栅洁。

瞄准高质量协同发展 做大做好三次产业“蛋糕”

记者：安徽省将如何落实“稳字当头、稳中求进”，把共同富裕的“蛋糕”做大做好？

郑栅洁：做好2022年经济工作，“稳”是主基调、“稳”是大局。“稳”既要靠存量稳定和优化，也需要增量的当期转化和实现；“进”既要靠增量的扩张，也需要存量的提升和贡献。安徽仍是一个发展中省份，发展不平衡不充分是最大省情，要把共同富裕“蛋糕”做大做好，我们将立足省情，抓好三次产业高质量协同发展行动计划。

一产实施“两强一增”行动计划。安徽是农业大省，但还不是农业强省。“两强”就是抓科技强农、机械强农，“一增”就是抓增加农民收入，进一步缩小与全国差距。

二产实施“提质扩量增效”行动计划。围绕“提质”，主要开展优质企业引育、优势产业壮大、产学研协同创新、数字赋能、质量提升、绿色发展6个具体行动计划。围绕“扩量”，今后五年，力争新一代信息技术、汽车及零部件、装备制造、新材料4个产业营业收入达万亿元，10个产业超千亿元，10户企业营业收入超千亿元，60户企业超百亿元。围绕“增效”，发挥“亩均论英雄”改革、土地容积率指标对开发园区、城镇建设的牵引倒逼作用，提高单位土地产出效益。

三产实施“锻长补短”行动计划。发挥安徽内陆腹地优势，锻造内贸长板，让安徽产品和服务走向全国。从提升经济外向度出发，补齐外贸短板，力争五年后货物贸易、服务贸易上一个大台阶，让安徽产品和服务走向世界。

抓住战略机遇期 以发展优势化解风险挑战

记者：中央经济工作会议指出，我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力。安徽将如何发挥自身发展优势，应对多重风险挑战？

郑栅洁：安徽虽然面对着多重风险挑战，但总体看正处于重要战略机遇期，也面临难得发展机遇，拥有诸多发展优势。

从国家层面来说，安徽既面临着长三角一体化发展、中部地区高质量发展、长江经济带发展等国家重大战略机遇，又恰逢中央经济工作会议提出七大政策等难得机遇。

从安徽自身来说，拥有“六大优势”。

历史人文方面，安徽历史积淀深厚，文化灿烂辉煌，干事创业人才辈出。

科技创新方面，国家实验室、综合性国家科学中心、大科学装置等国之重器，有利于我们更多依靠创新推动发展，打造具有重要影响力的科技创新策源地。

制造业基础方面，铜陵、淮南、淮北、马鞍山、蚌埠等老工业基地产业基础较好，合肥、芜湖、滁州等地新兴产业蓬勃发展，有利于我们深度参与国际产业合作与竞争，打造具有重要影响力的新兴产业聚集地。

地理区位方面，安徽周边500公里范围覆盖全国近30%的人口、近35%生产总值和近40%消费市场，有利于发挥左右逢源、连南接北优势，打造具有重要影响力的改革开放新高地。

综合交通方面，安徽“市市通高铁、县县通高速”，航空航运潜力巨大，内河航道里程华东第一，有利于我们布局新兴产业、建设重大项目、拓展发展空间。

生态环境方面，安徽有江有河有湖泊，有林有草有平原，有利于打造具有重要影响力的经济社会发展全面绿色转型区。

下好创新“先手棋” 打造具有重要影响力的科技创新策源地

记者：安徽拥有良好的科技创新基础和优势，如何进一步发挥科技创新和成果转化作用？

郑栅洁：习近平总书记在安徽考察时曾强调，要继续夯实创新的基础，锲而不舍、久久为功。现在安徽创新“里子”越来越厚实，拥有一大批国字号大校大院大所，涌现一批重大创新成果，12项科技成果获国家科学技术奖，万人发明专利拥有量19.6件，高新技术企业总数突破1.1万家。我们将继续下好创新“先手棋”，以基础研究引领应用研究，以应用研究倒逼基础研究，打造具有重要影响力的科技创新策源地。

抓科技创新，我们将坚持以市场化为导向，转变政府科技管理职能，让科学家研判技术前景、让企业发现市场需求、让市场验证技术价值，将创新从纯科研活动有效转变为经济活动；坚持以产业化为目的，充分发挥重大创新平台功能，建设一批前沿交叉研究平台、新型研发机构，健全前沿科技研发“沿途下蛋”机制，让科学发现、技术发明、产业发展联动起来；坚持以企业为主体，支持领军企业牵头或参与建设高水平新型研发机构、组建创新联合体，让企业成为创新主力军。

落实“双碳”目标 提高经济发展含“绿”量

记者：安徽如何落实好“双碳”目标，促进经济社会发展全面绿色转型？

郑栅洁：我们将推动减污降碳协同增效，全省域、全过程、全方位加强生态文明建设，打造具有重要影响力的经济社会发展全面绿色转型区。

落实“双碳”目标，我们将立足省情、先立后破，实施碳达峰行动，推动煤炭清洁高效利用，加快煤电机组灵活性改造，防止简单弃煤、弃煤电，推进高耗能行业节能降耗改造，大力发展可再生能源，推动煤炭和新能源优化组合。

落实能耗双控要求，我们将优化项目结构、产业结构和能源结构，加快风光水火储一体化发展，坚决遏制“两高”项目盲目发展，增加新能源消纳和存储能力，提高经济发展含“绿”量。

落实“两山”理念，我们将抓好“三山三江二湖”生态环境治理和生态屏障建设，实施大气、水、土壤污染防治升级版，落实长江“十年禁渔”，深化新安江、大别山等生态保护补偿制度建设，探索走出绿水青山就是金山银山的安徽路子。

坚决推动党中央各项决策部署落地落实

记者：安徽将如何把中央经济工作会议各项决策部署落实到行动上？

郑栅洁：2021年11月，安徽省委十一届一次全会审议通过了关于加强新一届省委班子政治建设的决定，目的就是立规明矩，打造忠诚尽职、奋勇争先、能力过硬的省委班子，带动各级领导班子提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。

我们将把推动会议各项决策部署落地落实体现到贯彻落实党的路线方针政策实际行动上，体现到推动高质量发展的实际行动上，体现到为党分忧、为国尽责、为民奉献的实际行动上，咬定目标、脚踏实地，埋头苦干、勇毅前行，加快建设现代化美好安徽，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

新华社合肥1月3日电

(责编：王震、陈键)