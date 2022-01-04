新华社北京1月3日电（记者刘诗平）记者3日从水利部了解到，水利部、国家发展改革委、生态环境部、农业农村部、国家能源局、国家林草局近日联合召开视频会议，研究部署推进黄河流域小水电清理整改工作。

水利部副部长田学斌指出，推进黄河流域小水电清理整改，要统筹生态环境保护、绿色发展和民生改善，依法依规，实事求是，因地制宜，分类施策，确保安全，有效解决小水电过度开发对生态环境的不利影响，推动小水电转型升级、绿色发展，维护河流健康生命。

田学斌强调，按照《关于进一步做好小水电分类整改工作的意见》和《关于开展黄河流域小水电清理整改工作的通知》要求，突出工作重点，进一步细化小水电清理整改工作任务，问题核查要细，评估分类要准，整改措施要实，验收销号要严，切实把整改工作抓细、抓实、抓好。

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