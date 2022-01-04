我国推进黄河流域小水电清理整改
2022年01月04日08:46 | 来源：新华社
小字号
新华社北京1月3日电（记者刘诗平）记者3日从水利部了解到，水利部、国家发展改革委、生态环境部、农业农村部、国家能源局、国家林草局近日联合召开视频会议，研究部署推进黄河流域小水电清理整改工作。
水利部副部长田学斌指出，推进黄河流域小水电清理整改，要统筹生态环境保护、绿色发展和民生改善，依法依规，实事求是，因地制宜，分类施策，确保安全，有效解决小水电过度开发对生态环境的不利影响，推动小水电转型升级、绿色发展，维护河流健康生命。
田学斌强调，按照《关于进一步做好小水电分类整改工作的意见》和《关于开展黄河流域小水电清理整改工作的通知》要求，突出工作重点，进一步细化小水电清理整改工作任务，问题核查要细，评估分类要准，整改措施要实，验收销号要严，切实把整改工作抓细、抓实、抓好。
(责编：王震、陈键)
分享让更多人看到
推荐阅读
- 元旦假期3天全国预计发送旅客8618.5万人次
- 人民网北京1月3日电 （记者王连香）2022年1月3日，记者从交通运输部获悉，元旦假期3天，全国铁路、公路、水路、民航预计发送旅客总量8618.5万人次，同比下降18.2%。其中，铁路发送旅客2175.7万人次，同比下降15.1%；公路发送旅客6069万人次，同比下降19.1%；水路发送旅客127.8万人次，同比下降1.3%；民航发送旅客246万人次，同比下降26.8%。…
- 中老铁路“满月”：激活沿线旅游经济 加速形成中国至东盟物流新通道
- 人民网北京1月3日电 （记者乔雪峰）记者从中国国家铁路集团有限公司（以下简称“国铁集团”）获悉，1月3日，中老铁路开通运营一个月，累计发送旅客67万人次，发送货物17万吨，呈现客货运输两旺态势，交出“满月”亮眼成绩单，有力激活了沿线旅游经济，加速形成中国与东盟间物流新通道，为改善两国民众出行条件、畅通国内国际经济循环、促进中老经济走廊建设发挥了积极作用。 出行便捷高效 深受旅客青睐 中老铁路开通运营后，老挝开启铁路运输新纪元，中国的普洱、西双版纳也结束了不通铁路的历史，中老铁路列车安全、绿色、高效、便捷，成为沿线民众出行的首选，旅客发送量强劲增长。…
相关新闻
- 评论
- 关注