新华社兰州1月1日电（记者王紫轩、王朋）元旦清晨的牛肉面馆客流如潮。调汤工马福才飞快又稳健地重复着舀汤、撒蒜苗、浇辣子的工作，为顾客送上“增香添彩”的新年第一碗面。

“我想好好干，以后自己开个面馆。”马福才兴奋地搓着手。他笃定，曾经不敢想的事就要变为现实。

马福才来自甘肃省临夏回族自治州东乡族自治县龙泉镇拱北湾村。东乡县曾是深度贫困县，现已脱贫，2021年被列为国家乡村振兴重点帮扶县。

虽然脱了贫，马福才家的生活质量仍有待提升。2021年初，为巩固脱贫成果，国家决定对存在返贫风险的家庭进行动态监测，实施“一户一策”精准帮扶。在甘肃，全省39个乡村振兴重点帮扶县共摸排出监测对象10.3万户。

“通过排查，拱北湾村共有20户家庭纳入风险监测。村里制定了‘助产业、促就业’的帮扶措施，除提供创业贷款、兜底保障和公益性岗位外，还会定期组织技能培训，保证每户至少落实2项以上的帮扶措施。”拱北湾村驻村第一书记、帮扶工作队队长韩磊说。

马福才家获得5万元贴息贷款，家里的羊圈也添了“丁”。此外，村里还推荐马福才在东乡县职业技术学校学习烹饪，学费、吃住免费。拿到结业证书的他不仅顺利找到工作，还有了每月4000多元的收入。

与马福才不同，同村的马麦芷不是贫困户，却一直徘徊在贫困边缘。“以前只能养十几只羊，一年最多挣一两万元。”马麦芷说，以前是过一天算一天，凑合着混日子。

2021年初，马麦芷家被村镇领导小组测定为边缘易致贫户。他用养殖补助新添20只母羊，还在当地畜牧兽医部门帮助下，学会为羊羔定期防疫、驱虫。养殖方法一转变，羊两个月就上膘，收入也增加了。

不久前，马麦芷在东乡县职业技术学校考上驾照，用积蓄买了辆微型货车，养羊、贩羊两不误。“希望将来能换个大车，带老婆孩子兜风。”他说。

2021年以来，拱北湾村防返贫监测户在当地政府帮助下实现养殖、就业“双开花”，户均羊存栏量超过19头，人均年收入突破6500元，每户至少有1人通过技能培训就近就业或外出务工，从事餐饮、服务、建筑等工作。目前，包括马福才、马麦芷在内的18户监测户已消除风险。

记者从甘肃省乡村振兴局了解到，截至2021年底，全省10.3万户监测对象中，有7.6万户标注消除风险，风险消除比例达74%，用实际行动交出2022年防返贫的“开局”答卷。

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