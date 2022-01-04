新华社长沙电 (记者史卫燕)湖南省益阳市南县位于洞庭腹地，长江来水、来沙滋养着这片沃土，历来有“鱼米之乡”的美誉。然而，农业粗放发展一度困扰着这里的人们。

近年来，南县稻虾产业发展迅速。小龙虾水中游，稻在水中生，新年伊始，记者来到这里，发现通过“全产业链”建设，“鱼米之乡”正在探索新的发展路径。

南县南洲镇南山村因地势低洼，曾被称为“泥窝子”，每年四五月份开始，只要下雨时间一长，田里稻谷就全被淹了。“以前我们这里是条件最差的地方，现在是最好的地方了。”南山村75岁的陈光伏老人说。

通过引进大型农业企业，南山村已有7000余亩土地实现“整村流转”，用于稻虾综合种养。通过积极开展生态型高标准农田建设，这里渠道水清互通、农田平整成块。

村民们说，现在南山村一不怕涝，二不怕旱。

南山村党总支书记赵志祥算了一笔账，土地流转后，村民有时间就给企业种种田、养养虾，在家门口一年就可以挣五六万元。同时，企业通过延长产业链，可以把农产品的价值“吃干榨净”，实现“双赢”。

那么，企业是如何延伸产业链的呢？带着这个问题，记者来到南县的农业企业。在湖南助农米业有限公司，记者看到，这里正在建设国际先进的生产加工线，将南县稻虾米以糙米、胚芽米、速食米饭等全新的“打开方式”展现在消费者面前，极大提高产品价值。

“我们正在建设种植体验馆，通过VR技术等，让来参观的人们以‘沉浸式体验’了解产品‘从田间到餐桌’的全过程。”助农米业负责人黄庆明说，公司自2021年9月以来已接待游客300批次、学生1万余人。

稻米表现出色，那么小龙虾呢？

湖南顺祥水产食品公司原本是一家以小龙虾肉为主要产品的企业。记者来到这里发现，公司的187亩新厂房正在建设，这里的产品不是虾肉，而是虾壳。

“原来我们把虾壳等作为‘杂碎’卖给养殖户做饲料，只要几毛钱一斤，现在变废为宝，虾壳的价值可以翻十倍以上。”公司负责人李雄健说，顺祥水产正在新建8条高科技生产线，生产的虾青素等将广泛用于生物医药、美容等行业。

南县县委书记罗讯介绍，通过打造集科研示范、苗种繁育、生态种养、加工出口、健康餐饮、冷链物流、精深加工于一体的完整稻虾产业链，全县稻虾年综合产值达140亿元。

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