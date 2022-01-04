7部门研究部署 推进黄河流域小水电清理整改
2022年01月04日09:42 | 来源：人民网
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人民网北京1月4日电 （王仁宏）据水利部消息，近日，水利部会同发展改革委、自然资源部、生态环境部、农业农村部、能源局、林草局在京联合召开视频会议，研究部署推进黄河流域小水电清理整改工作。
水利部副部长田学斌指出，要按照中央对黄河流域生态保护和高质量发展的总体要求，统筹生态环境保护、绿色发展和民生改善，依法依规，实事求是，因地制宜，分类施策，确保安全，有效解决小水电过度开发对生态环境的不利影响，推动小水电转型升级、绿色发展，维护河流健康生命。
田学斌要求，要按照七部门联合印发的《关于进一步做好小水电分类整改工作的意见》和《关于开展黄河流域小水电清理整改工作的通知》要求，突出工作重点，进一步细化实化小水电清理整改各项工作任务，问题核查要细；评估分类要准；整改措施要实；验收销号要严。小水电清理整改工作牵涉面广，政策性强，社会关注度高，是一项复杂的系统工程，各有关省（区）要提高政治站位，加强组织领导，周密安排部署，加强培训指导，强化监督检查，建立长效机制，切实把整改工作抓细抓实抓好。
(责编：王仁宏、吕骞)
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