据中核集团消息，2022年1月1日22点35分38秒，中核集团旗下中国核电投资控股的福清核电6号机组首次并网成功，开始向电网送出第一度电，成为全球第三台、我国第二台华龙一号并网发电机组。经现场确认，各项技术指标均符合设计要求，机组状态良好，为后续正式投入商业运行奠定坚实基础。

据悉，目前，华龙一号全球首堆福清核电5号机组、华龙一号海外首堆巴基斯坦卡拉奇2号机组已于2021年先后投入商运。每台华龙一号机组装机容量116.1万千瓦，年发电能力近100亿度，能够满足中等发达国家100万人口的年度生产和生活用电需求。相当于每年减少标准煤消耗312万吨、减少二氧化碳排放816万吨，相当于植树造林7000多万棵。

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