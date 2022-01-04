上海农商银行：从居民实际需求出发 升级服务申城加梯工程
在第十五届金融服务实体经济洽谈会上，“上海金融业助力人民城市建设成果评选”结果揭晓，上海农商银行“助力本市加梯提速，金融赋能民生工程”案例荣获“上海人民金融优秀应用场景奖”。这是对该行以金融力量服务民生工程、赋能社会治理实际行动的高度认可。
2019年11月，上海市住房和城乡建设管理委员会等10部门联合印发了《关于进一步做好本市既有多层住宅加装电梯工作的若干意见》，明确“既有多层住宅加装电梯是改善市民生活、方便老年人出行的重要民生工作。”申城加装电梯工作正式启动。
作为上海地区法人银行，上海农商银行第一时间与各区对接，力求以金融力量支持这一民生工程。到目前为止，针对全市老旧小区加装电梯场景，该行已对接加梯公司近50家，金融服务涉及12个行政辖区、超70个街镇、近200个小区、约500台电梯，累计向十余家加梯公司发放普惠小微贷款近3000万元；累计开立居民自治监管账户超300户，为超1亿元加梯资金提供管理服务；累计向居民个人发放十余笔信用卡分期产品，合计金额近百万元，完成预制居民用梯“鑫家园卡”五百余张。
从最初为加装电梯企业发放信用贷款金融服务，到如今上海农商银行服务申城加梯工程已升级至2.0版本。从对接加梯企业、助力企业前期设计、安装，到服务社区居民，为大家解决支付加梯费用的压力以及提供安全的账户管理功能，再到便捷使用电梯，提供后期一系列社区支付渠道，在全市既有多层住宅加装电梯工程的全流程、各环节中，都有上海农商银行的支持。相比过去的1.0版本，2.0版本中，除了基础的资金支持外，该行还从居民的实际需求出发，附加了更多线上线下的增值服务。
金融赋能，个人乘梯方便又安全
虹口区逸仙小区是上海市较早启动加装电梯工程的小区，2020年底就开始进行小区全栋楼宇的加梯工程。上海农商银行也在项目伊始就提供金融支持，为相关工程设计集团公司提供信用贷款。如今，小区内28栋居民楼已完成电梯安装，居民的“电梯梦”终于实现。
“现在我们只要一拍卡，就能坐电梯了，方便又安全。”居民吴女士高兴地说，加装电梯后的小区更高级、更先进了，完全不是过去“老旧”的样子。而吴女士口中的“拍卡”，其实是上海农商银行为了方便社区居民，特意发放的“鑫家园卡”，该卡除了乘梯之用，还可以同步为居民绑定水电煤等生活缴费的代缴代扣、电梯后期运维费及电费等日常费用的缴纳，甚至还能支付小区的物业费、停车费。为了提升用户体验，上海农商银行还特意为居民制作了配套的“异形卡”，尺寸只比硬币稍大一点，能与门钥匙挂在一起，方便携带。
科技赋能，账户管理透明又清晰
今年8月，上海市印发《关于加强既有多层住宅加装电梯管理的指导意见》，对物业服务企业提出全程参与的建议，越来越多的小区业委会、村委会以及物业公司开始参与加梯项目。
那么，如何协助这些单位进行加梯经费的管理、筹集和使用，如何做到透明又清晰？上海农商银行金融力量的加入，成为解决这一难题的“钥匙”。
经过前期的反复调研、需求排摸、线上测试，今年12月，上海农商银行为普陀真光一小区开通了“鑫账簿”功能，在这里，加梯居民通过“上海农商银行企业服务”小程序，输入手机号、验证码，通过人脸核审就能随时查看所属楼宇加梯账户的资金情况。
“我现在用手机就能看到我这栋楼的加梯账户使用情况，心里有底了。”居民陈先生在真光一小区居住已有20年，家住6楼的他一直期盼着能有电梯入户，但对于加梯账户的管理，他和许多邻居一样，都心存疑问。“我们都希望各户的缴费、使用能看得到，现在手机微信打开就能看，真是方便。而且，只有我们楼洞里授权的人才能看到，也很安全。”
上海农商银行表示，这是该行服务加梯场景的一次有益尝试，未来还可以在全市其他小区复制推广，通过科技赋能，实现加梯管理的升级优化、加梯账户的闭环管理。
从2020年推出全市首笔老旧小区加装电梯信用贷款，到如今加载更多科技力量，探索加梯服务2.0版本，上海农商银行以普惠金融赋能社会治理的脚步从未停歇。“凡是与老百姓生活息息相关、通过金融赋能实现老百姓对美好生活追求向往的领域，就是我们的战略主航道。”正如该行董事长徐力所说，上海农商银行将继续践行“普惠金融助力百姓美好生活”的企业使命，为上海成为更多人喜爱的、有温度的城市而努力。
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