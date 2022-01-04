12月30日，全国税务工作会议在北京召开。会议以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九届六中全会及中央经济工作会议精神，传达学习国务院领导同志重要批示精神，回顾2021年税收工作，总结党的十八大以来税收现代化建设经验，部署2022年重点任务。国家税务总局党委书记、局长王军作工作报告。

会议指出，2021年，全国税务系统认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，围绕庆祝建党一百周年，深入开展党史学习教育，认真学习贯彻党的十九届六中全会精神，带好队伍展现新气象、干好税务开拓新局面，实现了“十四五”开局之年税收事业起步稳、开篇新、成效显，在高质量推进新发展阶段税收现代化进程中向前迈进了一大步。

——更加坚定践行“两个维护”，从感悟党的百年辉煌中增强砥砺奋进的新动力。认真学习贯彻习近平总书记在庆祝中国共产党成立一百周年大会上的重要讲话精神和关于党史学习教育的重要论述，立足税务实际，形成了抓机关带系统、抓党建促业务、抓教育铸铁军的党史学习教育格局。一体深化税务系统政治建设，严格执行党委会议“第一议题”制度。深入开展“我为纳税人缴费人办实事暨便民办税春风行动”，集成推出、全面落地100条便民举措。进一步丰富完善“纵合横通强党建”机制制度体系，认真实施税务系统党建高质量发展两年行动方案，推进党建与业务深度融合。深入开展模范机关创建，总局机关实现“一支部一品牌”，参加地方2020年度党建考核的省局全部获得优秀等次，市、县局获得优秀的比例分别为94.27%、85.93%。进一步完善形成“1＋7”和“1＋6”制度文件，推动深化税务系统纪检监察体制改革试点扩围、一体化综合监督体系持续完善。实行加强基层建设“新30条措施”，推出60项让基层更有感的减负举措。大力推进“人才兴税”战略，深入研究构建税务系统人才队伍建设新体系，积极稳妥推进职务与职级并行，激发干部队伍活力。全系统有25个集体和个人获国家级表彰，1094个集体和个人获省部级表彰。

——更加主动融入发展大局，积极展现税收服务党和国家事业发展的新作为。统筹推进减税降费和组织收入，圆满完成预算确定的收入任务，更好激发市场主体活力、保障国家财力。全年新增减税降费预计超1万亿元，国务院第八次大督查结果显示减税降费落实到位、成效明显。围绕提振工业经济运行、促进能源电力保供，有力高效落实缓税等政策，预计将为制造业中小微企业办理缓税（费）2000亿元，为煤电和供热企业办理“减、退、缓”税270亿元。全力落实好年内两度“升级”的研发费用加计扣除政策，企业提前享受减免税额3333亿元。持续深化“放管服”改革，除法律规定和需线下实物交付的外，办税缴费事项全部实现“非接触式”办理，其中，212项全程“网上办”，比去年增加9项；提前1个月全面实现企业社保缴费“网上办”、提前半年基本实现个人社保缴费“掌上办”。主动推出并顺利实现财产行为税“十税”合并申报，全面推行增值税、消费税分别与附加税费整合申报改革，表单数量共减少2/3，“十税”合并申报数据项减少1/3，附加税费申报数据自动预填量超过70%。聚焦支持小微企业发展，联合全国工商联开展“春雨润苗”专项行动，在规范中深化“税银互动”，前三季度帮助守信小微企业获得信用贷款同比增长42%。发布实行第一批“首违不罚”清单，全面推行税务证明事项告知承诺制，让执法既有力度又显温度。

——更加注重创新引领发展，奋力开启税收征管改革的新篇章。抓好《关于进一步深化税收征管改革的意见》的贯彻落实，积极取得31个省级党委政府支持全部出台实施方案，联合多部门推进税收共治，36个省局和6个特派办全部制发工作方案和任务分工。对标一流谋划推进金税四期建设，明确了总体目标、核心任务、推进策略和实施步骤，全面完成智慧税务顶层设计，着力推动税收征管方式从“收税”到“报税”再到“算税”升级，税收征管流程从“上机”到“上网”再到“上云”转变，税收征管效能从“经验管税”到“以票控税”再到“以数治税”提升。依托“一带一路”税收征管合作机制，举办线上培训7期，涵盖70余个国家（地区）的500余名税务官员。协助召开第二届“一带一路”税收征管合作论坛，积极参加金砖国家税务局长会议等国际会议，分享推进征管数字化转型的实践经验，提出一系列创新观点。OECD税收政策与管理中心认为中国深化税收征管数字化升级和智能化改造为世界各国提供了有益借鉴。

——更加有力加强税收监管，在倾力服务国家治理现代化中彰显税务部门的新担当。依法依规严肃查处一批重大偷逃税案件，举一反三进一步健全税收监管体系，促进相关行业在发展中规范、在规范中发展。打击“假企业”“假出口”“假申报”专项行动圆满收官，共依法查处涉嫌虚开骗税企业44万户，挽回税收损失909亿元，抓获犯罪嫌疑人43459人，5841名犯罪嫌疑人慑于高压态势主动投案自首。在此基础上，邀请最高人民检察院和国家外汇管理局加入工作机制，六部门联合推进打击“三假”从集中打击向常态化持续打击转变。运用纳税信用评价结果实施守信联合激励和失信联合惩戒，促进A级企业数量占比较去年提高2.4个百分点，依法公布“黑名单”案件信息2.5万余件，纳税信用在社会信用体系中的作用越来越突出。

会议强调，党的十八大以来，全国税务系统持续认真学习贯彻习近平总书记关于税收工作的重要论述，按照党中央、国务院决策部署，在实践中积累了来之不易、弥足珍贵的税收现代化建设经验。一是一以贯之在加强党的领导中锚定税收现代化目标全力服务国家治理现代化。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为科学指引，加强党对税收工作的全面领导，主动服务服从党和国家工作大局，连续9年围绕高质量推进税收现代化的目标愿景，一张蓝图绘到底，一锤接着一锤敲，持续创新和拓展税收现代化建设的理念、范围、实践、方法等，不断提升税收服务国家治理效能。二是一以贯之在胸怀“国之大者”中倾力服务高质量发展。在组织收入方面，从之前的“以收税为主”到机构改革后的“既收税又收费”，保障国家财力的关键作用进一步增强。在落实税费优惠政策方面，从近年来的“减税降费”到今年的“减税降费＋缓税缓费”，2016-2021年新增减税降费累计超8.6万亿元。在宏观经济分析方面，从“创品牌”到“强品牌”，着力打造和提升税收经济分析系列特色产品，积极服务各级党委政府决策。在服务市场主体方面，从“线下服务为主”到“线上和线下服务并重”，从“共性服务为主”到“更加注重个性服务”，不断拓展“非接触式”办税缴费服务，实现近90%的涉税事项、99%的纳税申报可网上办理，2021年新办涉税市场主体预计约1300万户，同比增长13.6%，为2012年2.4倍。在加强税收监管方面，从“主要依靠经验检查或外部举报发现”到“依托税收大数据精准分类监管”，在切实维护国家税收安全的同时更好服务国家治理。宏观税负由2012年的18.7%预计降至2021年的15.2%左右，同期实际征收率不断得以提高，稽查立案检查户数下降37%，但户均查补收入增长了近2倍，纳税人满意度综合得分提高至87.2分。三是一以贯之在持续改进完善中着力构建强党治税带队的机制制度体系。着力实践和不断完善了“学思践悟强武装、政治建设强统领、纵合横通强党建、六位一体强严治、健全机构强保障”的“抓好党务”机制制度体系、“依法征税聚财力、改革兴税促发展、便民办税优服务、科技强税提质效、多方协税谋共治”的“干好税务”机制制度体系、“绩效管理抓班子、数字人事管干部、人才工程育俊杰、选贤任能树导向、严管善待活基层”的“带好队伍”机制制度体系，有力确保了党中央、国务院决策部署在税务系统落地见效。四是一以贯之在敢打善战能赢中探索形成了攻坚高效、化险稳快的一系列创新性方略方法。坚持开拓创新，每逢重大改革任务都探索攻坚之法，注重总结完善、接续传承，与时俱进、守正创新，提炼升华、乘势谋篇，有序推动重大税收改革任务圆满完成。及时总结对有涉税问题的高收入人群实施监管的有效做法，形成了先提示提醒，再督促辅导，后予以警告，对警告后仍拒不配合整改的依法进行立案稽查，对立案案件选择部分情节严重、影响恶劣的在查处后公开曝光的“五步工作法”，有力防范化解了一些风险隐患。五是一以贯之在坚持问题导向中充分体现刀刃向内、敢于斗争的鲜明态度。既尽责担当、切实解决点上存在问题，又举一反三、积极推动面上深入整改，还标本兼治、切实构建完善长效机制，在勇于自我革新、自我突破中推动税收工作不断提升。六是一以贯之在激励担当作为中大力营造干事创业的良好氛围。坚持“让吃苦者吃香、有为者有位、出力者出彩”的理念，提炼总结并大力弘扬“忠诚担当、崇法守纪、兴税强国”的中国税务精神，扎实开展精神文明创建和评先评优活动，持续锻造税务铁军、夯实人才基础、建设精神家园，在深入推进“事合、人合、力合、心合”中厚植向上向善、担当作为的良好风气。

会议强调，2022年将召开党的二十大，做好税收工作意义重大。要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，从党的百年奋斗重大成就和历史经验中汲取奋进力量，按照中央经济工作会议和《政府工作报告》部署要求，坚决捍卫“两个确立”，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持和加强党对税收工作的全面领导，坚持纵深推进税务系统全面从严治党，坚持稳字当头、稳中求进，坚持完整、准确、全面贯彻新发展理念，持续“抓好党务、干好税务、带好队伍”，着力落实落细减税降费政策助企减负纾困，着力依法依规组织税收收入，着力做好社保费和非税收入划转后的工作，着力落实《意见》推进智慧税务建设，着力优化税收营商环境，着力加强税收监管和税务稽查，着力强化自身建设、培育税务人才、锻造税务铁军，在新的征程上奋力推进税收现代化取得新发展新跨越，更好发挥税收在国家治理中的基础性、支柱性、保障性作用，进一步增强中国税务的国际影响力，为服务“六稳”“六保”大局、稳定宏观经济大盘、推动高质量发展作出新的更大贡献，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。重点要在把握稳的节奏、保持进的态势、坚持严的基调、强化改的自觉中，抓好十个方面工作：

一要以坚决捍卫“两个确立”的高度政治自觉，进一步加强税务系统政治机关建设。在继续抓实党委会“第一议题”制度的基础上，2022年6月底前，分期分批完成全系统处级以上干部党的十九届六中全会精神轮训。探索建立“党性锤炼＋为民服务”的常态长效党史学习教育机制，组织“争当最美税务人，献礼党的二十大”巡回宣讲活动。持续完善和落实“纵合横通强党建”机制制度体系，丰富并全面完成税务系统党的建设高质量发展两年行动方案各项任务。

二要始终坚持严的主基调，不断完善“六位一体”税务系统全面从严治党新格局。持续深化纪检监察体制改革试点和构建一体化综合监督体系，持续加大警示教育力度，持续强化从严监督执纪，持续加强内控督审监督，切实做好推进问题整改的“后半篇文章”和建章立制抓长效的“后半篇文章的后半篇文章”。

三要高效落实减税降费政策，尽心服务经济社会发展大局。坚决贯彻党中央、国务院决策部署，认真落实好大规模、阶段性、组合式减税降费政策，特别是加大对小微企业、个体工商户、制造业等企业行业的支持力度。继续用好“短平快优九个一”工作法，确保各项税费优惠政策不折不扣、高效高质落地生根。密切做好政策运行情况的跟踪分析，既算清纳税人缴费人的红利账，继续扩大推送减税降费红利账单试点并逐步推行，又算好减税降费政策实施的效应账，进一步提升纳税人缴费人减税降费获得感，增强减税降费综合效应。

四要依法依规做好组织收入工作，着力确保平稳协调安全可持续增长。坚持在“平稳、协调、安全、持续”上下功夫，确保完成全年预算任务，始终把依法依规贯穿于组织收入全过程，绝不收“过头税费”。加快搭建更优集成、更高效能的税收统计核算分析平台，打造指标更完备、标准更规范、核算更高效、分析更智能、方法更科学的新统计核算分析体系，为用好税收数据、反映经济运行提供强有力的支撑。

五要紧紧围绕转方式稳征收防风险，扎实推进社保费和非税收入工作。紧紧依据中央政策、紧紧依靠地方政府、紧紧依托有关部门，精诚共治、稳中求进做好社保非税工作。在今年已实现“网上办”“掌上办”的基础上，推进“一厅联办”“一窗通办”等，为广大缴费人提供更加便捷、安全、高效的缴费渠道。

六要进一步深化税收征管改革，推动智慧税务建设取得实质性进展。在深化以税收大数据为驱动的理念变革基础上，全面推进技术、业务、岗责变革。全面推广电子发票服务平台，上线运行全国统一规范的电子税务局，既提升税收征管效能，又提升纳税人缴费人税务人的满意度和认同感。

七要聚焦解决纳税人缴费人急难愁盼问题，持续优化税收营商环境。连续第9年开展“便民办税春风行动”，聚焦助力市场主体减负纾困更好激发市场活力、巩固拓展党史学习教育成果继续为群众办实事办好事，推出第一批全国通办税费事项清单、开展非强制性执法方式试点、压缩出口退税平均办理时间至6个工作日以内、推进灵活就业人员和城乡居民社保经办缴费业务“一窗通办”、推出第二批“首违不罚”清单等一大批利企便民的“春风行动”新举措。

八要切实加强税收监管和税务稽查，着力提升税收治理效能维护国家税收安全。落实好常态长效打击“三假”工作机制，对各种偷逃税行为，一律严惩不贷。推进精准性监管，深入开展“双随机、一公开”稽查并适当提高抽查比例。着力推动建立健全跨部门协同监管机制，持续加大典型案件曝光力度，不断提高税法遵从度。

九要积极深化国际税收交流合作，全力服务高水平对外开放。持续完善“一带一路”税收征管合作机制，全力筹办好2022年金砖国家税务局长会议，积极服务国家外交工作大局。加强疫情形势下与国际税收组织的线上交流，增强中国税务的国际传播力。

十要进一步加强干部队伍建设和基层建设，更好提振干事创业精气神。认真落实新时代党的组织路线，为税收事业发展筑牢更为坚实的组织保障、人才支撑和基层基础。继续为基层减负、给基层赋能、让基层暖心，持续整治形式主义、官僚主义，加强对下布置任务、开会、发文、督察检查以及要求基层报文报表等工作的统筹，部署开展“我为基层办实事”实践活动，满怀感情为基层分忧，千方百计为基层解难。

会议以视频形式召开。税务总局领导、各司局和在京直属单位主要负责人及相关负责同志在主会场参加会议。中央纪委国家监委驻税务总局纪检监察组有关负责同志列席会议。各省、自治区、直辖市和计划单列市税务局，税务总局驻各地特派办，税务总局税务干部学院，中国财税博物馆，以及各市、县税务局领导班子成员和内设部门及派出机构、直属机构主要负责同志在各地分会场参加会议。中央和国家机关有关部门负责同志应邀出席会议。

(责编：王震、陈键)