原标题：上汽乘用车2021全年销量首次突破80万大关

2021年12月，上汽乘用车单月销量一举冲至10.5万辆，实现连续三个月破十万大关；整个第四季度的强势表现助推了全年销量突破80万，同比增长22%。

新能源汽车供不应求，2021年上汽乘用车新能源全年热销达16.1万辆，同比劲增107%，渗透率超20%，国内稳居市场前五，全球跻身前六。

海外市场方面，2021年上汽乘用车全年出口总量达到29万辆，同比猛涨68%，以自主研发的新能源和智能网联科技，为全球用户提供移动出行新体验。截至目前，上汽乘用车产品已成功进入66个国家和地区，在欧洲和澳新等多个高能级市场与国际汽车巨头同台竞技，产品渗透率不断提升。

2021年，上汽乘用车拥抱数字转型、科技创新，坚持以用户为中心，在各领域全面开花，相继通过国家级“智能制造标杆企业”、国家级“工业设计中心”认证，荣膺“2021年全国质量标杆”等称号。

(责编：董童、李源)