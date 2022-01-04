2022年1月4日，中国银联发布元旦假期银联网络交易数据。数据显示，2022年1月1日至1月3日，银联网络交易总金额1.32万亿元。银联网络交易笔数达到21.36亿笔，较2021年元旦假期（2021年1月1日-1月3日）同比增长24%。云闪付交易金额及笔数较去年同期同比增长分别为71%、65%，日活用户同比增长达6成。

数据显示，假期期间影视娱乐、零售、餐饮行业方面消费增速靠前。其中，影视娱乐方面的日均消费笔数和金额均超去年四成，零售和餐饮方面的日均消费笔数和金额均较去年增长两成以上。从地区来看，上海、广东等多地消费持续保持较好增长势头。以上海为例，日均消费金额较去年同比增长13%。

“银联点亮假日”活动为今年元旦假期消费注入新活力。活动不仅涵盖餐饮、零售、百货、出行等重要民生消费场景，生活缴费、话费充值及信用卡还款等创新业务活动也受到广大消费者的欢迎。迄今活动参与人次已超3700万人次，优惠触达商户近30万家。活动拉动消费效果显著。数据显示，元旦期间参与商户日均优惠交易笔数达其余活动日交易笔数的2.2倍。

2022年1月1日至1月3日，境内发行的银联卡在澳门的交易量同比增长超过15%。越来越多游客用扫码或“挥”手机完成支付，银联二维码支付、银联手机支付的交易量同比分别增加7倍、2倍。随着境外发行规模不断增长，很多境外消费者也在新年采购中使用银联卡。元旦期间，境外发行的银联卡本地交易量相较疫情前同比增长近20%，在线交易增长近60%。

(责编：曹淼、李源)