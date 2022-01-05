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到2025年万元GDP用水量约降16%

2022年01月05日05:14 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　本报北京电　（记者李晓晴）水利部近日印发《关于建立健全节水制度政策的指导意见》（以下简称《指导意见》），明确了建立健全节水制度政策的工作目标，要求到2025年，全国经济社会用水总量控制在6400亿立方米以内，全国万元GDP用水量下降16%左右。

　　《指导意见》提出了建立健全节水制度政策的主要任务。一是建立健全初始水权分配和交易制度，包括科学确定河湖基本生态流量保障目标和地下水水位控制目标、逐步明晰区域初始水权、逐步明晰取用水户的用水权、引导推进水权交易。二是严格水资源监管，包括严格生态流量监管与地下水水位管控、严控水资源开发利用总量、实行水资源用途管制、全面开展规划水资源论证、严格建设项目水资源论证和取水许可监管、实行水资源超载地区暂停新增取水许可、健全水资源监测系统。三是建立健全全社会节水制度政策，包括建立健全节水指标与标准、做好国家节水行动实施的组织推动、建立健全节水监督管理制度、强化重点区域领域节水、健全节水激励机制。四是强化法制、科技和宣传支撑，包括强化法制支撑、强化科技支撑、加强水资源节约保护宣传与科普。五是组织保障，包括加强组织领导、加强与有关部门的沟通协作、切实加大投入、健全考核制度。

　　《指导意见》要求，到2025年，初始水权分配和交易制度基本建立，水资源刚性约束“硬指标”基本建立，水资源监管“硬措施”得到有效落实，推动落实“四水四定”的“硬约束”基本形成，面向全社会的节水制度与约束激励机制基本形成，水资源开发利用得到严格管控，用水效率效益明显提升；北方60%以上、南方40%以上县（区）级行政区达到节水型社会建设标准；万元工业增加值用水量下降16%，农田灌溉水有效利用系数提高到0.58，新增高效节水灌溉面积0.6亿亩，城市公共供水管网漏损率低于9%，全国非常规水源利用量超过170亿立方米。

(责编：胡永秋、白宇)

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