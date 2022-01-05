跨境贸易投资试点高水平开放
拓宽企业跨境投融资渠道
2022年01月05日05:33 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京1月4日电 （记者葛孟超）记者4日从国家外汇管理局获悉：日前，经国务院批准，外汇局在上海自由贸易试验区临港新片区、广东自由贸易试验区南沙新区片区、海南自由贸易港洋浦经济开发区、浙江省宁波市北仑区等区域开展跨境贸易投资高水平开放试点。
据了解，试点政策涵盖9项资本项目改革措施、4项经常项目便利化措施，以及2项加强风险防控和监管能力建设的相关要求。
资本项目改革方面，一是拓宽企业跨境投融资渠道，支持中小微高新技术企业一定额度内自主借用外债，开展合格境外有限合伙人（QFLP）和合格境内有限合伙人（QDLP）试点，稳慎开放跨境资产转让业务，开展跨国公司本外币一体化资金池试点。二是提升跨境投融资便利化水平，外商投资企业境内再投资免于登记，符合条件的非金融企业资本项目外汇登记直接由银行办理，扩大资本项目收入资金使用范围，符合条件的企业自主选择跨境投融资币种，适度提高非金融企业境外放款规模上限。
经常项目便利化方面，便利优质企业经常项目资金收付，支持银行优化新型国际贸易结算，有序扩大贸易收支轧差净额结算企业范围，货物贸易特殊退汇免于登记。
《 人民日报 》（ 2022年01月05日 15 版）
(责编：胡永秋、白宇)
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