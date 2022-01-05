本报海口1月4日电 （记者曹文轩）记者从海南省商务厅获悉： 2021年，海南离岛免税销售继续保持快速增长态势，全省10家离岛免税店销售额601.73亿元，同比增长84%。其中，免税销售额504.9亿元，同比增长83%；免税购物人数967.66万人次，同比增长73%；免税购买件数5349.25万件，同比增长71%。

据悉，目前海南离岛免税经营主体共5家，离岛免税店已增至10家。随着海口美兰机场二期投入使用，免税店经营面积达22万平方米，各免税门店品牌数量超过720个。去年，不少国际品牌积极布局海南离岛免税市场，新品牌进驻，新产品上架，不断推动着海南离岛免税品品牌、品种、价格与国际“三同步”，成为吸引境外消费回流的新生力量。

为持续激发消费潜力，海南离岛免税经营主体采取在主要客源地城市宣传离岛免税政策，加强与酒店、景区、旅行社互动，举办免税购物节，开设便捷的线上“新零售”渠道和直播间等举措，创新营销模式，拓展销售渠道，受到消费者欢迎。

《 人民日报 》（ 2022年01月05日 15 版）

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