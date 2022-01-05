欧阳洁

加快构建新发展格局，增强经济发展活力，要扭住扩大内需这个战略基点，进一步释放消费潜力，推动高质量发展、创造高品质生活

中央经济工作会议提出，“实施好扩大内需战略，增强发展内生动力。”“要深化供给侧结构性改革，重在畅通国内大循环，重在突破供给约束堵点，重在打通生产、分配、流通、消费各环节。”

当前，我国经济持续稳定恢复、稳中向好，但也面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，其中消费增长放缓是内需收缩的一个重要方面。国家统计局的数据显示，2021年11月社会消费品零售总额41043亿元，同比增长3.9%。自2021年6月以来，社会消费品零售总额同比增速已由年初的两位数增长回落到个位数，两年平均增速也出现回落。

虽然消费增长面临一些制约，但消费潜力依然巨大。2021年前三季度，消费对经济增长的贡献率为64.8%，依然是中国经济的“主引擎”和“压舱石”。未来随着就业优先政策落实落细，社会保障体系改革深入推进，居民收入增长将有更好保障，支撑消费持续增长。同时，我国消费升级趋势明显，品质化、个性化、多样化的新消费不断涌现，也将激发新的消费潜力。加快构建新发展格局，增强经济发展活力，依然要扭住扩大内需这个战略基点，进一步释放消费潜力，推动高质量发展、创造高品质生活。

首先，要持续增强消费意愿。扩大消费最根本的是促进就业，完善社保，优化收入分配结构，提升百姓的消费意愿和能力。然而央行最近的数据显示，2021年11月，住户部门短期贷款新增1517亿元，明显少增，这其中既有金融机构防范消费金融风险的原因，也在一定程度上显示出消费者对未来收入的谨慎预期。提升百姓消费意愿和能力，就要千方百计激活市场主体活力，让更多人有稳定的工作和殷实的收入，为促进消费蓄足源头活水。

其次，要不断丰富消费选择。近年来，消费升级进程加快，消费结构发生深刻变化，数字消费、绿色消费、健康消费等新消费热点不断出现，服务消费需求越来越旺。消费需求的新变化需要供给侧提升适配性。以家装服务消费为例，2021年“双11”，京东居家的装修定制服务销售猛增，其中全屋智能解决方案成交额同比增长300%，由此带动整个家装建材、家具、家电等商品销售快速增长。随着我国人口老龄化程度持续加深，医疗、养老、家政、护理等服务类消费的比重还将继续提升。我们要未雨绸缪，做好场地设施、服务机构、人员培训等方面的准备，提升供给对需求调整的适应能力。

此外，还要加快改善消费环境。随着新消费热点出现和服务消费增长，营造良好的消费环境显得更加重要，这既是指搭建好基础设施，为消费提供便利，也包括树立行业标准和规范，提升服务产品供给质量。同时，我国消费市场发展不均衡，梯次消费、循环消费逐步发展，需要完善配套交易服务规范，净化消费市场环境。

当前，我国内需潜力正不断释放，国内大循环活力日益强劲。我们坚信，广阔的消费市场将持续释放潜能，迎来新的、更大的增长空间，为经济增长注入更强动力。

《 人民日报 》（ 2022年01月05日 18 版）

(责编：胡永秋、白宇)