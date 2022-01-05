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优化景区适老化服务  便利老年人游览参观

让智慧旅游惠及更多老人（消费万花筒）

本报记者  王  珂
2022年01月05日05:34 | 来源：人民网－人民日报
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　　“服务很不错，给我们老年人带来许多便利。”近日，在浙江杭州，前来旅游的老人李凤喜对一些景区适老化服务竖起大拇指。这些景区将线上服务与线下渠道相结合，老年人线上购票需要添加健康码信息时，可以将健康码信息绑定在随行子女手机上，由子女代为办理；同时保留线下预约和购票等方式，为老年人保留人工售检票服务窗口，支持现金等多渠道支付方式。

　　互联网、大数据、人工智能等新技术在旅游领域的广泛应用，给游客带来新体验。但由于对智能技术不熟悉、运用不熟练等难题，一部分老年人在旅游过程中往往遭遇不便。特别是在新冠肺炎疫情防控期间，文化馆、博物馆、旅游景区等实行实名预约、扫健康码等方式入场，一些老年人不能熟练使用智能手机，出游体验受到影响。

　　为了通过发展智慧旅游提高适老化程度，解决老年人“数字鸿沟”问题，文化和旅游部资源开发司2021年在全国范围内征集了一批发展智慧旅游提高适老化程度示范案例，并发布首批14个地区发展智慧旅游便利老年人出游典型做法，为推动智慧旅游发展、切实解决老年人运用智能技术困难、便利老年人出游提供了借鉴。

　　在云南，为解决老年人在运用智能技术方面遇到的困难，近期上线的“游云南”APP新版本推出了适老化服务，为老年人提供语音导览、旅游咨询热线、投诉、退货服务，提升老年人旅行体验，切实保障老年游客的权益，帮助老年人更好共享信息化发展成果，让老年人在信息化发展中有更多获得感、幸福感、安全感。

　　线上购票、分时预约、扫码入园的体验，让很多游客免去了排队购票的烦恼，但老年人熟悉线上购票往往需要一个过程。2021年3月，美团门票推出景区线下购票适老化流程——“美团线下门票预订关怀版”，率先在天津古文化街、天津市动物园等重点旅游景区试点。这项服务通过线上、线下联动解决老年游客的预订难题，为老年人景区门票预订及游览提供贴心服务，提升了老年游客的预约入园体验。

　　文化和旅游部相关负责人表示，下一步将指导各地在加强智慧旅游服务管理的同时，对需要提前预约的旅游景区、场馆，为老年人保留一定数量的线下免预约进入或购票名额，加大页面字体、简化操作流程，便利老年人入园。各地文旅部门和景区要结合实际，努力推进智慧旅游发展，为老年人提供必要的信息引导、人工帮扶等服务，推动智慧旅游惠及更多老人。


　　《 人民日报 》（ 2022年01月05日 18 版）
(责编：胡永秋、白宇)

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