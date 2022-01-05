科技日报银川1月4日电 （记者王迎霞 通讯员陈海洋 郭跃军）为各类人才搭建干事创业平台，是日前召开的中央人才工作会议的基本要义。记者1月4日从宁夏科技特派员创业指导服务中心获悉，石嘴山市平罗县科技局以企业需求为导向，17年来坚持选派9批大学生科技特派员服务基层，在扩大服务范围、优化队伍结构、完善服务形式、加速成果转化等方面收效良好。

“写材料、招投标、申报项目，随着公司业务量增加，我们愈发感到办公室综合人才的紧缺。然而现有人员对这一领域不是很懂，大家经常忙得团团转。”石嘴山市耕谷农业服务有限公司总经理安长惠说。正在一筹莫展之际，2020年10月，平罗县科技局选派第九批大学生科技特派员，安长惠第一时间提交了用人申请。

分来的大学生名叫杨梦茹，毕业于宁夏理工学院建筑与环境学院工程管理专业。这位年轻人为安长惠担起了“总管”一职，有效弥补了公司之前的业务短板。“地里特别忙的时候，我也过去帮忙。我在城里长大，但通过这一年多实践，发现农村早已不是以前的‘刀耕火种’，觉得也挺好的。两年服务期满如果公司要，我愿意留下。”杨梦茹告诉记者。

像杨梦茹一样的大学生科技特派员，平罗县当年共选派了50名。科技局根据企业用人需求面向全区发布招考通知，经过笔试面试，最终确定录用人选。根据石嘴山市城乡居民最低生活保障标准，科技局每月为每名大学生科技特派员发放1840元补助，企业再为其发放一份不低于2000元的工资。两年后，他们经考核合格可继续被选派为科技特派员，也可另外择业。

“一方面，企业人才缺乏成为困扰其发展的瓶颈；另一方面，每年都有大中专毕业生因缺乏工作经验暂时不能就业。我们正是看中了这支有生力量，决定选拔热爱农村科技事业又有专项技能的人成为大学生科技特派员，为双方搭建发展平台。”平罗县科技局局长张银军说。

记者了解到，该项制度始于2004年，最早财政为每人每月补助600元，使他们有了最基本的生活保障，积极投身农村广阔天地。毕业于宁夏大学农学院的杨进举是第一批大学生科技特派员，他从6头牛的养殖规模发展到800多头，如今成立平罗县合复奶牛养殖有限公司，以饲养设备先进和技术服务完备成为远近闻名的养牛状元。

据悉，平罗县科技局对大学生科技特派员实行严格的管理制度，除了每月开会汇报工作情况、企业需求，还不定期组织培训学习。“县上本身经费不多，既然每年拿出90多万做这件事，我们就要把好钢用在刀刃上，让它切实发挥作用。”张银军表示。

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