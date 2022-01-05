马爱平

岳雪龙（右）为农户解决种植难题受访者供图

“忙”是对山东省莘县河店镇科技特派员岳雪龙最恰当的表述。白天下地指导，晚上“快手”直播，有时连饭都顾不上吃，这就是岳雪龙每天的工作状态。

时下，正是蔬菜大棚繁忙的季节，岳雪龙更是忙个不停，从瓜菜品种的选择到农作物生长期的田间管理，从病虫害的防治到浇水施肥的时间节点，从大棚内的实地诊断到每晚2000多人参与互动的手机“快手”农技直播，他的服务遍布莘县全境，足迹到达河南新乡、河北衡水、内蒙古巴彦淖尔等地。

“我是一个喜欢为农民服务的人，我愿意为他们排忧解难。作为一名科技特派员，用自己的心血和汗水换来大地的丰收、农民的微笑；用不悔的付出，点亮绚丽多彩的人生之路，帮助别人，也实现了自己的人生价值。今后，我还将继续扎根乡村，发挥科技特长，助力乡村振兴。”岳雪龙说。

走村串户办起流动课堂

1993年，岳雪龙从山东农业大学毕业后，毫不犹豫地选择了莘县河店镇农技员这份工作，这一干就是28年。

“选择回家乡工作，是因为有更多的机会走进田间地头，从实践中学到更多实用农业知识，理论与实践相结合才能真正帮助乡亲致富。”岳雪龙说。

为更好地从实践中不断总结经验，岳雪龙回乡后先建起了两个蔬菜大棚。第二年这两个大棚就有了好收成，岳雪龙趁热打铁，利用总结的一套棚菜管理技术，走村串户办起流动课堂。

“1995年，我白天骑着摩托车一个村一个村地跑。到了晚上，就用自己掏钱买的VCD在田间给村民播放大棚黄瓜、香瓜的种植技术。”岳雪龙回忆说。

1996年，岳雪龙成为全县年龄最小的农技站站长。

有一次，县里的电影放映队来到河店镇小赵庄放电影，村里人难得看上一次好看的露天电影，来的人很多。当时正值香瓜管理关键期，岳雪龙和放映队商量，趁着换片子的间隙给村民讲些香瓜管理要领。没想到，等到再放电影的时候，村民们争相说:“电影不看了，让雪龙继续讲吧。”结果，这堂课一直讲到晚上11点多。

2003年3月初，岳雪龙自带被褥，带着十多名有文化、能吃苦、头脑活的年轻人到寿光田马镇大棚蔬菜生产基地学习“王婆”香瓜种植技术。他们在大棚种植户的家中打地铺，一住就是一个月。白天，在大棚里帮助棚户干农活，晚上岳雪龙再向这十多名年轻人传授所学心得。

“2005年，我自己花5300元买了一个显微镜，用显微镜更能精确地分辨出作物患有哪种病害。”岳雪龙说，他还把各种病虫害的防治技术录制下来，刻成光盘，送给乡亲们在电视上播放。

2012年，岳雪龙被山东省农业厅评为“科普宣传先进工作者”。

岳雪龙帮扶的脚步也越走越远。2015年清明节，岳雪龙行程2000多公里，应邀到内蒙古自治区巴彦淖尔市额济纳旗，免费为当地的农民讲课。河南新乡、河北衡水等地，也可以常年看到岳雪龙免费授课的身影。

私人手机成了“科技热线”

课讲多了，岳雪龙发现一些农户记不住，为此每年他都印发香瓜、西红柿育苗技术、病虫害防治技术等宣传材料3万多份，及时送到农民手中。岳雪龙还编写了香瓜、西红柿的绿色食品技术操作规程，并制定了农民打药、用肥记录表，实行“十户联保”。生产出的无公害香瓜、西红柿比周边市场每公斤高出0.4元。

2007年3月，岳雪龙从网上得知将有“倒春寒”来袭。他急忙向镇里分管农业的领导进行汇报，全镇统一利用广播让大棚户采取防冻措施。他还到各村大棚里面去指导，全镇避免了50多万元的经济损失。从此，为更好地履行科技特派员的职责，岳雪龙每天从网上查看最近7天左右的天气预报，打印出来贴在农技站门口，为种植户服务。

岳雪龙的手机是24小时的“科技热线”，如今他的手机里有2000多个农民的联系电话，清楚地备注了种植项目、村名、姓名。他还建起5个微信群，自己则先后加入了46个瓜果专业合作社的微信群，覆盖了全镇及外省一万多种植户。在微信群里，岳雪龙通过发送照片、视频等资料，及时回答农户提出的问题，农户足不出户就能解决种植难题。

为了更方便地授课，岳雪龙还开通了手机快手直播，每周农户都可以在固定时间通过快手直播，将遇到的技术难题和瓜菜发生病虫害的情况与他进行互动交流。

岳雪龙从骑着自行车、摩托车到开着面包车在乡村进行科技服务，一干就是28年。在他的带动和帮扶下，河店镇大棚种植户越来越多，政府也积极出台扶持政策，继续优化农村“三资”管理发展大棚经济，如今河店镇成了远近闻名的“香瓜之乡”和“番茄小镇”。岳雪龙也先后被评为莘县“优秀科技特派员”“山东省最美农技员”。

“28年，我见证了家乡农业的快速发展和变化，但是每个时期有每个时期的问题，所以我的工作永远在路上。”岳雪龙坚定地说。

(责编：王震、陈键)