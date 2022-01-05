人民网北京1月5日电 （记者王震）据海关总署网站消息，为了规范海关对综合保税区的管理，促进综合保税区高水平开放、高质量发展，海关总署出台《中华人民共和国海关综合保税区管理办法》（以下简称《办法》）。

海关依照《办法》对进出综合保税区的交通运输工具、货物及其外包装、集装箱、物品以及综合保税区内企业实施监督管理。综合保税区实行封闭式管理，除安全保卫人员外，区内不得居住人员。海关对区内企业实行计算机联网管理，提升综合保税区信息化、智能化管理水平。

《办法》明确了区内企业可以依法开展业务的范围，具体包括：研发、加工、制造、再制造，检测、维修，货物存储，物流分拨，融资租赁，跨境电商，商品展示，国际转口贸易，国际中转，港口作业，期货保税交割以及国家规定可以在区内开展的其他业务。

同时，《办法》还对综合保税区与境外之间进出货物、综合保税区与区外之间进出货物、综合保税区内货物、区内企业的管理等作出明确规定。

《办法》自2022年4月1日起施行。

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