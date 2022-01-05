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金融科技发展规划发布 专家：围绕八方面重点任务增强能力和效率

2022年01月05日17:35 | 来源：人民网
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人民网北京1月5日电 （记者杜燕飞）近日，人民银行印发的《金融科技发展规划（2022-2025年）》（以下简称《规划》）指出，要坚持“数字驱动、智慧为民、绿色低碳、公平普惠”的发展原则，注重金融创新的科技驱动和数据赋能，推动我国金融科技从“立柱架梁”全面迈入“积厚成势”新阶段，力争到2025年实现整体水平与核心竞争力跨越式提升。

招联金融首席研究员、复旦大学金融研究院兼职研究员董希淼认为，《规划》按照“十四五”规划部署，从宏观层面对我国发展金融科技进行顶层设计和统筹规划，进一步推动了金融科技迈入高质量发展的新阶段，充分发挥了金融科技赋能作用，增强了金融服务实体经济的能力和效率。

“在这种情况下，人民银行及时编制《规划》，第一时间公布，意义重大、影响深远。”董希淼表示，《规划》重在解决金融科技发展不平衡不充分等问题，推动金融科技健全治理体系，完善数字基础设施，促进金融与科技更深度融合、更持续发展，更好地满足数字经济时代提出的新要求、新任务。

神州信息金融科技首席行业专家崔蕾认为，《规划》多次提及要深化“数字技术”“数据要素”的赋能，在“健全安全高效的金融科技创新体系”的重要任务中明确，要“搭建业务、技术、数据融合联动的一体化运营中台，建立智能化风控机制，全面激活数字化经营新动能”的要求。

“金融企业面向未来发展的数字化建设，最关键的是场景建设。以《规划》为指引，金融企业的数字化转型的目标，需要紧密围绕各自目标客群发展最需要的服务，深入挖掘、不断扩展服务内容，场景化服务是实现这一目标的重要业务形态。”崔蕾说。

记者梳理，《规划》提出八个方面重点任务，要强化金融科技治理，加强数据能力建设，建设绿色高可用数据中心，深化数字技术金融应用，健全安全高效的金融科技创新体系，深化金融服务智慧再造，加快监管科技的全方位应用，扎实做好金融科技人才培养。

在董希淼看来，这八项重点任务，从治理体系、数据要素、基础设施、核心技术、激活动能、智慧再造、审慎监管、发展基础等方面明确目标，具有较强的针对性和可行性。

崔蕾表示，《规划》提及的重点任务是一项复杂的系统性工程，需政府、市场和社会各方凝聚力量，通过多方参与、协同共治，为金融科技行稳致远的发展营造公平、开放、稳定的环境。

“下一步，金融管理部门应进一步完善相关的配套细则，金融机构应制定全方位数字化转型战略，推动金融科技深度应用，加快数字化转型。在发展金融科技的过程中，需要格外关注公平性和均衡性。”

董希淼表示，还要进一步发挥金融科技的普惠服务价值，在服务小微企业和个体工商户、服务全面乡村振兴中发挥更突出的作用。

(责编：赵竹青、吕骞)

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