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航天科技集团2022年计划安排40余次宇航发射任务

2022年01月05日21:31 | 来源：新华网
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新华社北京1月5日电（记者胡喆）2022年，中国航天科技集团有限公司计划安排40余次宇航发射任务，将完成载人航天6次重大任务，包括两次货运飞船、两次神舟飞船和实验舱Ⅰ、实验舱Ⅱ发射，以及在轨交会对接、出舱活动和飞船返回任务，全面建成空间站；完成长征六号甲运载火箭首飞任务。

这是记者从近日召开的航天科技集团2022年型号工作会上了解到的信息。

航天科技集团董事长吴燕生表示，2021年，面对型号任务极为繁重、时间进度极为紧张的巨大挑战，航天科技集团实现了“十四五”发展的开门红：中国空间站建设取得阶段性重大胜利，“天问一号”拓展了我国星际探索新边疆，宇航发射及飞行试验数量再次刷新历史纪录。

航天科技集团总经理徐强介绍，航天科技集团2022年全年型号科研生产任务呈现四大特点：一是重大工程任务十分艰巨，发射飞行试验数量持续保持高位；二是型号技术攻关难度大，技术风险识别与控制要求高；三是型号批产交付压力大，科研生产转型升级任务重；四是装备体系化发展要求高，体系工作需统筹推进。

(责编：杨光宇、岳弘彬)

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