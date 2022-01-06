时红秀

2021年是党和国家历史上具有里程碑意义的一年。我们沉着应对百年变局和世纪疫情，构建新发展格局迈出新步伐，高质量发展取得新成效，实现了“十四五”良好开局。

中央经济工作会议强调：“做好明年经济工作，要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，弘扬伟大建党精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，全面深化改革开放，坚持创新驱动发展，推动高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，继续做好‘六稳’、‘六保’工作，持续改善民生，着力稳定宏观经济大盘，保持经济运行在合理区间，保持社会大局稳定，迎接党的二十大胜利召开。”

发挥好超大规模市场的战略优势，激发发展内生动力

2021年，我国经济发展和疫情防控保持全球领先地位，国家战略科技力量加快壮大，产业链韧性得到提升，改革开放向纵深推进，民生保障有力有效，生态文明建设持续推进。在充分肯定成绩的同时，必须看到我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力。世纪疫情冲击下，百年变局加速演进，外部环境更趋复杂严峻和不确定。我们既要正视困难，又要坚定信心。一方面，我国经济韧性强，长期向好的基本面不会改变。另一方面，也要加快培育完整内需体系，实施好扩大内需战略，增强发展内生动力。

适应居民消费升级大趋势，增强消费对经济发展的基础性作用。市场是全球最稀缺的资源之一。我国有14亿多人口，人均国内生产总值突破1万美元，是全球最有潜力的消费市场。随着我国向高收入国家行列迈进，规模巨大的国内市场还将不断扩张。一方面，要通过提升传统消费、培育新型消费、开拓城乡消费市场等方式全面促进消费。另一方面，要发展服务消费、适当增加公共消费。特别是在健康、养老、育幼等领域，要正视人民群众日益增长的优质服务需求，加快深化教育、医疗、养老服务行业供给侧结构性改革，激发各要素活力。

抓住基础设施和基础产业升级契机，发挥投资对优化供给结构的关键作用。投资需求是培育完整内需体系的重要组成部分。作为世界上最大的发展中国家，我国在基础设施、民生等领域的投资积累还不够，在科技创新体系和防灾备灾体系等方面的投资强度还不高。拓展投资空间，要聚焦基础设施、农业农村和民生保障等既有需求又有空间的短板领域。“十四五”时期，围绕城市基础设施质量提升等投资仍有较大需求。拓展投资空间，还要加快培育新增长点，扩大战略性新兴产业投资，推动先进制造业集群化发展，增强新产业新业态顺应新需求新模式的能力。

以数字经济助推传统产业全面转型升级

习近平总书记指出，“数字经济发展速度之快、辐射范围之广、影响程度之深前所未有，正在成为重组全球要素资源、重塑全球经济结构、改变全球竞争格局的关键力量”。

新冠肺炎疫情防控期间，全球数字经济表现出强大的韧性。2020年全球GDP同比下滑3.6个百分点，数字经济却同比提升2.5个百分点。2020年世界100强企业中，数字经济企业平均增速达70%，比世界100强平均增速高出近40个百分点。在我国，数字经济已从社交通信、商业物流、文化娱乐等领域迅速向工业设计与制造融合，成为改造提升传统产业的支点。

要让数字经济更好发挥改造提升传统产业的支点作用，首先要加强关键核心技术攻关，牵住自主创新这个“牛鼻子”，提高数字技术基础研发能力，打好关键核心技术攻坚战，尽快实现高水平自立自强，把发展数字经济自主权牢牢掌握在自己手中。

其次，要加快新型基础设施建设，通过建设高速泛在、天地一体、云网融合、智能敏捷、绿色低碳、安全可控的智能化综合性数字信息基础设施，打通经济社会发展的信息“大动脉”。

在此基础上，再推动数字经济和实体经济融合发展，利用互联网新技术对传统产业进行全方位、全链条的改造，提高全要素生产率，发挥数字技术对经济发展的放大、叠加、倍增作用。

与此同时，也要规范数字经济发展，坚持促进发展和监管规范两手抓、两手都要硬，在发展中规范、在规范中发展，完善数字经济治理体系，健全法律法规和政策制度，完善体制机制，提高我国数字经济治理体系和治理能力现代化水平。

坚定不移推进改革开放，以高标准市场体系支撑高质量发展

要使消费、投资、产业升级的潜力变为现实，尽快消除预期转弱压力，需要加快建设高标准市场体系。

一是以担当精神和专业态度，精心设计方案，推动改革开放在重点领域、关键环节取得重大突破。为动员改革加力，中央经济工作会议提出调动地方改革积极性，鼓励各地因地制宜、主动改革；在推动重点要素改革上，中央经济工作会议明确要抓好要素市场化配置综合改革试点，全面实行股票发行注册制，完成国企改革三年行动任务，稳步推进电网、铁路等自然垄断行业改革。

二是推动我国对外开放由商品和要素流动型开放向规则等制度型开放转变，加快构建与国际通行规则相衔接的制度体系和监管模式。把参与发达经济体市场竞争和引进发达经济体高技术高质量的直接投资，作为提高对外开放水平的重要内容。我们要继续高举经济全球化大旗，积极加入高水平自贸协定，谋划富有吸引力的全球合作议题，与国内高质量发展互动促进。推进共建“一带一路”高质量发展，实现高质量引进来和高水平走出去。

三是提高市场监管和宏观经济治理的能力。以扩大市场准入和促进公平竞争为重点，持续优化国内营商环境，并以立法形式巩固这方面的改革成果。寓服务于监管，转变监管方式，提高监管质量。

（作者为中共中央党校（国家行政学院）经济学教研部教授）

《 人民日报 》（ 2022年01月06日 11 版）

(责编：白宇、胡永秋)