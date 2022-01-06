本报记者 刘以晴

“身穿大红袄，欢喜回娘家！”在吉林省白城市通榆县，省级非物质文化遗产项目传承人高静正在创作一幅名为《回娘家》的年画。放下画笔，高静展示起自己的版权证书，“这是对我的认可。”

在通榆县，像高静一样会手艺的人不少，但村民们由于不知道如何保护版权，对于把文化产品转化为收益的想法，有所顾虑，担心自己的作品被滥用盗用。

“咱的原创作品可以申请版权保护，之后万一有人不经过许可滥用咱们的作品，那是可以找他们追究责任的。”对此，县政府召开了一次版权保护会议，版权服务站的工作人员用通俗易懂的方式向村民解释了什么是版权保护。

了解了版权保护，高静和不少村民一起到县里的版权服务站提交了申请版权所需的材料。半年后，村民们收到了自己的版权证书。拿到版权证书后，高静陆续与四五家企业建立起合作，将自己的年画印在黄豆等农产品的包装上。

年画、金属箔艺、快板书……一年间，通榆县已登记各类作品百余项。截至2021年10月，吉林省已设立8个农村版权保护服务工作站，尤其对农村文化建设发展中文化产品版权的保护进行服务网点规划。目前，全省已有5600多部（幅）农民文化作品进行了版权登记保护。

“未来我们要继续扩大服务受众群，打通版权保护的‘最后一公里’，让农民创作更有底气。”通榆县版权服务站工作人员刘涛说。

《 人民日报 》（ 2022年01月06日 12 版）

(责编：白宇、胡永秋)