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空间站机械臂转位货运飞船试验取得圆满成功

2022年01月06日07:53 | 来源：新华网
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　　新华社北京1月6日电（记者黄一宸、郭中正）据中国载人航天工程办公室消息，北京时间2022年1月6日6时59分，经过约47分钟的跨系统密切协同，空间站机械臂转位货运飞船试验取得圆满成功，这是我国首次利用空间站机械臂操作大型在轨飞行器进行转位试验。

　　1月6日凌晨，机械臂成功捕获天舟二号货运飞船。6时12分转体试验开始，天舟二号货运飞船与天和核心舱解锁分离后，在机械臂拖动下以核心舱节点舱球心为圆心进行平面转位；尔后，反向操作，直至货运飞船与核心舱重新对接并完成锁紧。

　　此次试验，初步检验了利用机械臂操作空间站舱段转位的可行性和有效性，验证了空间站舱段转位技术和机械臂大负载操控技术，为后续空间站在轨组装建造积累了经验。

(责编：白宇、胡永秋)

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