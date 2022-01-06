新华社长沙1月5日电(记者丁锡国、席敏、陈宇箫)中央经济工作会议提出，各地区各部门要担负起稳定宏观经济的责任。面对当前经济形势，湖南如何立足自身战略定位和使命任务，为全国大局作贡献？日前，湖南省委书记张庆伟接受了新华社记者专访。

打造“三个高地” 践行“四新”使命

记者：在全国发展大局中，湖南新的战略定位、使命任务是什么？

张庆伟：2020年9月，习近平总书记考察湖南，要求我们着力打造国家重要先进制造业、具有核心竞争力的科技创新、内陆地区改革开放的高地，在推动高质量发展上闯出新路子，在构建新发展格局中展现新作为，在推动中部地区崛起和长江经济带发展中彰显新担当，奋力谱写新时代坚持和发展中国特色社会主义的湖南新篇章。总书记的重要指示，为湖南“十四五”乃至更长时期发展明确了指导思想、行动纲领和根本遵循。

坚决扛牢稳定宏观经济的责任，对湖南来讲，总的就是要全面落实“三高四新”战略定位和使命任务，立足中部地区和长江经济带发展区位，服务和融入新发展格局，努力打造成为中部地区高质量发展的重要引擎、长江经济带发展的重要增长极、国内大循环和国内国际双循环的重要节点、“一带一路”的重要腹地。2021年，湖南“三个高地”建设全面铺开，工程机械、先进轨道交通装备在国家先进制造业集群竞赛中胜出，新增国家级专精特新“小巨人”企业160多家；预计高新技术企业突破万家；自贸区累计新设企业6700多家。

记者：2021年，湖南经济出现一些积极变化，也面临一些新问题。如何看待当前的经济形势？

张庆伟：刚刚过去的一年，湖南积极有效应对散发的新冠肺炎疫情、罕见的高温晴热天气、短缺的煤电供应，奋力完成改革发展稳定任务，如期打赢脱贫攻坚战，全面建成小康社会，经济运行稳中有进、稳中提质，实现了“十四五”良好开局。预计全年地区生产总值增长7.8%左右，地方一般公共预算收入增长7.7%左右，进出口、规模工业、投资、消费等主要经济指标符合预期。

当前，疫情对全球生产和物流造成严重冲击，我国经济发展面临多年未见的需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，近期国内疫情仍然呈局部散发和规模性聚集并存特征，这些都给湖南经济发展带来困难和挑战。我们将立足工作大局，把握发展大势，辩证看待机遇和挑战，坚决把拥护“两个确立”、做到“两个维护”落实到经济社会发展各领域各环节，坚持“稳字当头、稳中求进”，全力办好发展经济这个最大实事，在高质量发展上闯出新路子，以经济社会发展的优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

让各类所有制企业竞相发展

记者：湖南优化营商环境、激发市场主体活力的着力点在哪里？

张庆伟：市场主体是经济的力量载体，营商环境是企业生存发展的土壤。我们将坚持“两个毫不动摇”，对各类所有制企业一视同仁，营造各类所有制企业竞相发展的良好氛围，深入开展优化营商环境攻坚行动，持续激发市场主体活力。一是创新政务服务方式，加快实现“一件事一次办”，大力度推动“一网通办”。二是完善税费、融资、人才、土地等方面支持实体经济发展的政策举措，进一步降低企业经营成本。三是一体推进法治湖南、法治政府、法治社会建设，让市场主体公平参与市场竞争、平等受到法律保护。四是强化各类市场主体梯度培育的政策支持和服务，加快形成小企业“铺天盖地”、大企业“顶天立地”的新格局。

记者：湖南正在开展的企业“纾困增效”专项行动主要有哪些措施？

张庆伟：湖南在全省部署开展“纾困增效”专项行动，目的就是要扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，切实帮助企业解决困难，促进亏损企业扭亏脱困，助力企业提质增效。我们深入摸清问题底数，重点聚焦骨干企业、潜力企业，制定专项行动路线图、时间表、任务书，围绕企业缺电、缺芯、缺资金、缺工及成本高等问题，一企一策，加大要素保障力度，加强产业链上下游配套衔接，激发企业发展内生动力。

扛牢粮食生产重任

记者：湖南是水稻生产大省，如何处理保障粮食供给和保障种粮农民合理收益的关系？

张庆伟：湖南作为全国重要的粮食主产区、生猪养殖和调出大省、全国“米袋子”“菜篮子”“油罐子”的重要阵地，肩负着维护国家农产品安全的重大政治责任。扛牢粮食生产重任，既要以最严格的制度保护好耕地，也要千方百计提高农民种粮积极性，一个十分重要的方面，就是要保障好种粮农民合理收益，努力把粮食亩产量提上去，生产成本降下来，适当提高谷物收储价格，防范粮食安全风险，延伸粮食产业链条。

缩小“三大差距” 促进共同富裕

记者：湖南如何持续缩小地区、城乡、居民收入差距，促进共同富裕？

张庆伟：实现共同富裕的目标，是一个长期的历史过程。作为中部省份，我们将创造条件、完善制度，坚持尽力而为、量力而行，正确处理增长和分配的关系，既把“蛋糕”做大做好，又把“蛋糕”切好分好，稳步朝着共同富裕目标迈进。在加强区域协调发展方面，实施强省会战略，支持岳阳、衡阳省域副中心建设，加快建设沿京广、沪昆、渝长厦通道的三大经济带，推动长株潭、洞庭湖、湘南、大湘西四大区域板块协调联动发展。在缩小城乡差距方面，坚持农业农村优先发展，扎实做好乡村振兴各项工作，接续推进脱贫地区发展，继续加强产业、就业、易地搬迁后续扶持等措施，促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足。在解决收入差距方面，实施就业优先战略，构建工资合理增长机制，提高最低月工资标准和最低小时工资标准，增加城乡居民财产性收入，实施居民收入十年倍增计划和扩大中等收入群体行动计划，形成橄榄型分配结构。

永葆“闯”的精神、“创”的劲头、“干”的作风

记者：湖南省委提出，要在全省上下形成奋发图强、干事创业的新风正气。怎样实现这样的目标？

张庆伟：做好2022年经济工作，任务艰巨、责任重大。我们将尊重人民群众主体地位和首创精神，充分调动全省各级的积极性、主动性、创造性，以“闯”的精神挑重担，以“创”的劲头开新局，以“干”的作风求实效。突出政治引领，始终做政治上的明白人；坚持解放思想，紧跟时代发展潮流，准确识变、科学应变、主动求变，绝不因循守旧、故步自封；树立鲜明用人导向，细化关心爱护举措，完善干部担当作为的激励保护机制，切实把想干事、能干事、敢担当、善作为的优秀干部选出来用起来；加强作风纪律建设，共建共创干部清正、政府清廉、政治清明、社会清朗的政治生态和发展环境。

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