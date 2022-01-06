新华社记者赵宇飞、王菲

前不久，重庆京东方光电科技有限公司生产的价值200余万美元的显示屏，搭乘中欧班列从重庆出发，穿越亚欧大陆，完成一次“翻山之旅”。

这批显示屏历时十几天就抵达波兰，在当地工厂的生产线上组装成笔记本电脑，最后到达欧洲各国消费者手中。

此前，这笔订单却是公司面临的一个棘手难题——这家韩国客户设在波兰的工厂订购了一批笔记本电脑显示屏，要求一个月内交付，逾期将造成生产计划延误。

这次客户提出的要求，着实让京东方重庆区域副总经理周旻果捏了一把汗。新冠肺炎疫情发生以来，大批海运集装箱在海外港口滞留，国内“一箱难求”，国际海运价格大涨且订舱困难。

关键时刻，周旻果想起了另一种物流方式——中欧班列。公司物流部门工作人员马上与中欧班列运营平台渝新欧（重庆）物流有限公司沟通对接，最终促成了这次成功的“翻山之旅”。

地处两江新区的重庆京东方光电科技有限公司，是国内液晶显示领域龙头企业，其产品主要用于笔记本、手机、电视机等领域，海外客户包括三星、LG、惠普、戴尔等。

“现在海运资源紧缺，中欧班列更为安全高效，这让我们面对欧洲客户的时效要求时，物流安排可以更加灵活和从容，2020年以来公司已通过中欧班列运送95个集装箱的产品。”周旻果说。

长江经济带是中国新型显示产业集聚发展区。作为长江经济带上游中心城市之一，重庆笔记本电脑产量已连续多年位居全球前茅，拥有“芯、屏、器、核、网”产业集群，在全球电子信息产业链中扮演着重要角色。

然而，疫情发生以来，海运严重受阻，全球产业链供应链面临中断风险。危急时刻，中欧班列逆势崛起，成为维护全球产业链供应链稳定的“黑马”。

国家发改委数据显示，2020年中欧班列共开行1.24万列，同比增长50%；2021年1至11月，中欧班列共开行1.38万列，同比增长23%。

2011年3月，重庆在全国率先开通中欧班列。2021年前三季度，中欧班列（成渝）号开行超3800列，同比增长26%。

“中欧班列实施分段运输，在沿途各国边境线更换司机和车头，司机不过境，不涉及人员检疫，且运输时间仅为海运三分之一。”渝新欧（重庆）物流有限公司总经理漆丹说。

作为笔记本电脑等智能终端的核心零部件，显示屏在疫情发生后成为中欧班列上的“常客”。

“中欧班列帮我们克服了违约风险，疫情发生以来，公司共通过中欧班列发运集装箱超过1000个，同比增长200%以上。”华硕电脑西南区品牌总监路宏说。

路宏说，在全球新冠肺炎疫情防控背景下，人们居家学习、办公需求猛增，对笔记本电脑等电子信息产品需求量大幅上升，华硕电脑出货量也迎来爆发式增长。

不只是重庆，长江经济带沿线城市的中欧班列也在疫情期间逆势飘红，显示屏等电子元器件也同样是班列“常客”。

在合肥，2021年中欧班列累计发运668列，比2020年增加100列。“2021年9月，我们的重点客户增加向波兰出货需求，但海运受阻，无法满足客户交货时间要求，中欧班列帮我们解决了难题。”合肥京东方显示技术有限公司相关负责人说。

该负责人说，中欧班列（合肥）为这批14个集装箱显示屏产品追加班列，及时将产品运至波兰马拉舍维奇，既满足了客户生产急需，也进一步赢得了客户信任。

在武汉，2021年中欧班列累计发运411列，同比增长91%，货值总额127.34亿元，同比增长78%；在江苏，2021年1至11月，中欧班列共开行1601列，搭载标箱10.15万个，同比分别增长32.76%、49.93%。

“在复杂形势下，中欧班列有力助推双循环新发展格局的形成，为全球产业链供应链稳定输送‘中国力量’。”中国国际问题研究院常务副院长阮宗泽说。

新华社重庆1月5日电

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