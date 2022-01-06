人民网北京1月6日电 （记者杨曦）今日，全国审计工作会议在北京召开。会议总结了2021年工作，并对2022年重点工作进行了部署。

审计署党组书记、审计长侯凯表示，2021年，审计机关认真落实党中央、国务院关于审计工作的重大决策部署，坚持稳中求进工作总基调，立足“审计监督首先是经济监督”定位，依法忠实履行监督职责，较好发挥了审计在党和国家监督体系中的重要作用。总体上看，在推动构建集中统一、全面覆盖、权威高效审计监督体系方面取得新进展；在心怀“国之大者”，围绕党和国家中心工作开展审计监督方面取得新成效；在塑造审计职业精神、增强专业能力方面取得新提升。

在聚焦财政财务收支真实合法效益主责主业开展审计监督方面，侯凯介绍，2021年1月至11月，全国共审计6.1万多个单位，促进增收节支和挽回损失3040多亿元，健全完善规章制度9900多项。主要工作包括：保障中央政令畅通和项目落实落地，深入开展重大政策和重大投资审计；维护国家经济安全，深入揭示重大经济风险隐患；推动保障和改善民生，坚持审计力量下沉基层；维护财经纪律严肃性，着力检查中央八项规定精神和过紧日子要求落实情况；加强权力制约和反腐倡廉，严肃查处重大问题线索；推动建立健全长效机制，加强和改进审计整改工作；加强审计署机关自身建设，严格落实中央八项规定精神和过紧日子要求，力戒形式主义、官僚主义。

“审计落实‘稳’的要求、担负起稳定宏观经济的责任，不能削弱审计力度或者不如实报告问题，恰恰相反，要进一步加大审计力度，提前揭示不良苗头和有害倾向，推动把重大风险隐患解决在萌芽状态。这是审计最大的‘稳’，进而通过一体推进揭示问题、规范管理、深化改革来保稳促稳。”侯凯指出，2022年各级审计机关将要重点抓好以下三个方面的工作：

一是继续推动构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系方面迈出新步伐。落实好已出台的关于加强党中央对审计工作集中统一领导相关规定，全面体现“集中统一领导”的审计成果；加强对下指导、坚持上下联动，继续统筹全国尤其是基层审计机关，在教育、医疗、养老、三农、住房等领域开展审计，体现“集中统一”新作为；持续完善和改进“全面覆盖”审计方式，消除监督盲区和死角，形成常态化、动态化震慑，防止“破窗效应”；立足“权威高效”，全面加强审计整改工作，维护审计声誉；健全完善审计计划、组织实施、复核审理、督促整改等既相互分离又相互制约的审计工作运行机制。

二是继续在发挥宏观调控“工具箱”作用方面作出新贡献。立足“审计监督首先是经济监督”定位，坚持有所为有所不为，聚焦主责主业，保持工作定力，恪守权力边界，找准审计工作切入点。要围绕宏观政策要求深化财政和金融审计；要围绕防范化解重大风险问题开展各项审计；要围绕微观、结构、科技、改革开放等政策要求开展相关领域审计；要围绕社会政策要求开展民生审计；要围绕规范权力运行和促进干事担当开展经济责任审计和自然资源资产离任（任中）审计。

三是继续在审计自身建设方面再上新台阶。一要加强政治建设，拧紧理想信念“总开关”；二要加强队伍建设，重点培养能查能说能写本领；三要加强法治建设，落实好新修订审计法；四要加强机关建设，不断改进审计管理；五要加强党风廉政建设，时刻绷紧反腐倡廉这根弦。

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