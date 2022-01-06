人民网北京1月6日电 （申佳平）据国家发展改革委官网消息，国家发展改革委近日发布《“十四五”推进国家政务信息化规划》（以下简称《规划》）。其中要求合理规划政务服务APP、小程序、公众号的类别和数量，杜绝在线政务服务“形式主义”。

《规划》提出，到 2025 年，政务信息化建设总体迈入以数据赋能、协同治理、智慧决策、优质服务为主要特征的融慧治理新阶段，跨部门、跨地区、跨层级的技术融合、数据融合、业务融合成为政务信息化创新的主要路径，逐步形成平台化协同、在线化服务、数据化决策、智能化监管的新型数字政府治理模式，经济调节、市场监管、社会治理、公共服务和生态环境等领域的数字治理能力显著提升，网络安全保障能力进一步增强，有力支撑国家治理体系和治理能力现代化。

《规划》提出三大任务11项具体工程。其中，要求加快服务融合，完善全国一体化政务服务平台体系。要进一步创新行政管理和服务方式，优化完善全国一体化政务服务平台建设，推进政务服务一网通办，优化政务服务流程，提升服务模式的数字化智能化水平，健全政务服务“好差评”评价体系，确保政务服务全流程公开透明、可追溯；整合构建统一互认的电子证照库，不断扩大应用领域，逐步实现全国互通互认。推广电子合同、电子签章、电子发票、电子档案等应用。

优化完善 “互联网+监管”系统，实现监管事项目录清单动态管理，不断强化“照单监管”，建立多领域风险预警模型，探索开展智能化监管。合理规划政务服务 APP、小程序、公众号的类别和数量，整合实现在线政务服务“一窗办理”，避免门类多、种类繁，杜绝在线政务服务“形式主义”。进一步优化提升民政、社保、医疗、教育、就业、住房公积金办理、退役军人服务等能力，依托国家政务服务平台，提供便捷普惠的公共服务。

(责编：申佳平、吕骞)