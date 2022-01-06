原标题：学史力行 中再集团在办实事中彰显国有金融企业责任担当

自党史学习教育开展以来，中再集团党委深入贯彻落实党中央关于开展党史学习教育的重大决策部署，坚持以上率下，聚焦学用结合，有序推进“我为群众办实事”实践活动，取得了扎实成效。

厚植为民情怀，推动“我为群众办实事”实践活动走深走实

采取“自下而上”提出诉求与“自上而下”做出承诺相结合的方式，通过实地调研、座谈、网络征集等途径广泛收集各方面意见，集思广益、上下结合，逐级形成了近千项“我为群众办实事”事项清单，内容涵盖“承担中央金融企业职责，服务经济社会发展”“发挥社会保障功能、更好保障人民美好生活”“破除形式主义、官僚主义，切实为基层减负”“坚持以人为本，帮助群众排忧解难”四大方面。在推进“我为群众办实事”事项落地过程中，形成了指导、汇总、提炼、督促、宣传的闭环管理推进机制，做到了多级协同、统筹推进，有效地避免形式主义、官僚主义，确保既能够真正满足群众诉求，又能够做到尽力而为，量力而行。

心怀“国之大者”，“我为群众办实事”实践活动取得丰硕成果

承担中央金融企业职责，服务经济社会发展。作为再保险国家队，中再集团累计为“一带一路”超过600个项目提供约3500亿元的风险保障，为近40%的援外医疗队员赠送海外医疗保障。切实发挥巨灾风险管理保障功能，在80%的地方巨灾保险试点项目中担任首席再保人，发布拥有自主知识产权、可商业应用的地震和台风巨灾模型。2021年5月，云南大理州漾濞县发生6.4级地震，中再集团作为首席再保人承保的大理农房地震指数保险项目启动，震后22小时第一笔4000万元赔款到账。

发挥社会保障功能，更好保障人民美好生活。今年9月，中再集团与国药集团签署战略合作协议，在健康养老、数据共建、产品创新等多领域开展全方位合作。今年以来，为8亿剂次新冠肺炎灭活疫苗提供再保险保障，保障疫苗接种群体约4亿人。开发政企共建的建筑工程质量缺陷保险（IDI）信息管理平台，在上海、北京、江苏等地推行，保单数超1200件，覆盖建筑面积超过1.1亿平方米。积极参与健康中国建设，累计为98个城市的惠民保业务提供定价支持，落地44款产品，覆盖人口5400多万人。

持之以恒心系基层，切实为基层减负。主动落实中央八项规定精神，精文简会，通过相对固定党委会、高管会、总办会等重要决策会议时间，施行每周三“无会日”制度，统筹安排会议议题等，提高会议决策效率。今年以来，集团公司各领导班子成员赴各单位开展调研78次。立足“强引领、强管控、强服务”的“强总部”建设要求，在落实党委会“第一议题”制度、前置程序、中央八项规定精神及其实施细则以及建立健全授权体系等方面，加强对子公司的工作指导和经验交流。

坚持以人为本，帮助群众排忧解难。深化脱贫攻坚成果，中再集团与国家心血管病中心密切协作，推动青海省循化县加入国家级“三高共管示范区”，为1500名“三高”患者免费提供“慢病管理+保险保障”系统解决方案,仅用4个月时间就将血压测量率从0提高到70%，血压控制率从0提高到48%，被当地干部群众称赞为“寒冬里的暖心事”。积极推广“防返贫”保险，在全国24个省区市85个县(市)393个乡镇落地，为已脱贫地区的193万群众提供了超过177亿元的风险保障，中再集团精准扶贫联络处荣获“全国工人先锋号”称号。

全方位提升企业文化建设和管理水平，完成“党员之家”“员工之家”“青年之家”“职工之家”的升级改造，打造特色鲜明、功能丰富的综合性员工活动场所，并荣获了中华全国总工会授予的“全国工会职工书屋示范点”的称号；发现培养选拔了一批优秀年轻干部，为拓宽员工职业发展道路发挥积极示范作用。全方位关心关爱员工，增加了6家医院的挂号绿色通道，配置自动体外除颤仪(AED)和急救药箱，优化食堂餐饮保障方式；为员工解决落户、夫妻两地分居、居住证等难题。

紧扣办实事开新局，“我为群众办实事”实践活动助力党建经营全面发展

基层党组织和党员的“两个作用”不断增强。中再集团党委把“我为群众办实事”实践活动成效作为基层党组织发挥作用情况的重要标准，激励基层党组织和广大党员用实际行动践行初心使命。今年7月，河南郑州等多地遭受水灾侵袭，中再集团下属子公司中国大地保险和华泰经纪响应党中央号召，连夜组建百余名精锐力量抢险救灾突击队驰援灾区。赔案索赔金额近10亿元。华泰经纪在查勘一线成立前线临时党支部和青年突击队。累计接办案件323件，遍布河南21个市县，查勘行程超过3.6万公里，6名同志提交入党申请书，党旗在抗汛救灾一线高高飘扬。

党建业务相融并促更加紧密。各级党组织在“我为群众办实事”活动中积极开展与系统内外党组织“结对子”。中再资产另类投资事业部党支部与中再寿险产品精算部党支部强化党建引领与业务协同，发挥各自专业优势，培育“专精特新”领域中的独角兽企业，实现业务双赢。中国大地保险四川分公司牵头中投系统在成都的七家单位签署党支部共建协议，建立月度党建经营交流会议制度，通过党建交流、工作经验共享、理论学习同研、产品交叉销售互动等模式，架起了共学共建共赢的桥梁。

高质量发展迈上新台阶。中再集团广大党员干部用心用情用力推进“我为群众办实事”实践活动，将党史学习教育成效切实转化为干事创业的动力。统筹谋划“十四五”创新发展工作，贯彻新发展理念，以产品创新、平台驱动、科技赋能、全球联动为战略支点，提升核心竞争力。推进企业文化软实力建设，形成新的企业文化体系。将“十四五”规划落地与企业文化认同联合推进，形成同频共振，在系统内部形成高度共识，为“十四五”良好开局打下坚实基础。

(责编：董童、李源)