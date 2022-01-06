自党史学习教育开展以来，广发银行党委强化学史力行为群众办实事，对照五项重点任务，从最困难的群众入手，从最突出的问题抓起，从最现实的利益出发，为客户、为基层、为员工办实事，用心用情用力解决基层的困难事、群众的烦心事。

据介绍，广发银行党委围绕着力贯彻新发展理念办实事、着力巩固拓展脱贫攻坚成果办实事、着力保障人民群众金融需求办实事、着力改进服务便民利民办实事、着力发挥基层功能作用办实事，制定《“我为群众办实事”实践活动工作方案》，建立项目清单任务分解表台账、明确责任人、制定解决措施，按季度总结项目清单办理成效。截至目前，银行各级党委已对照清单完成逾1500个办实事项目。

全心全意为客户服务 全年减费让利约27亿元

广发银行积极践行“以人民为中心”的发展思想，全心全意为客户服务。印发《关于进一步落实“以人民为中心”发展思想 推进客户服务工作的方案》，把人民观融入到经营管理的各个方面。

提升客户服务体验，持续推进减费让利，全年全行面向小微企业和个人客户减免手续费、管理费等合计约27亿元；上线手机银行理财产品、基金、保险的收益明细等功能，优化RCS系统核销贷款还款顺序，投产叫号机识别老年人身份后匹配优先号功能，简化柜面激活社保卡流程，增加95508、400客服粤语功能。

深化客户合作，成为第130届广交会“金融服务商”，在北京推广普惠健康保2.7万户，助力政府部门在澳门发行22亿元离岸人民币地方政府债券，更好地响应客户需求。

助力优化营商环境，提供免费征信查询，在业内率先完成央行二代企业征信数据采集切换，向20万企业客户、4400多万个人客户提供免费、优质的信用报告自助查询服务；率先以直通模式接入数字人民币互联互通平台，实现在人民银行数字人民币APP上可绑定广发银行卡。

切实履行社会责任，在保障基本金融服务的同时，助力河南和山西抗洪救灾，如郑州分行在早上6:00开门主动接收高铁东站及附近滞留群众，在地铁5号线营救一名孕妇，协助消防官兵、救援队运送和分发救援物资，向受影响较大的重点企业提供4亿元贷款，得到当地监管单位和媒体肯定；太原分行为受灾区域的授信客户提供无还本续贷、延期还本付息等应延尽延的服务政策，为客户免除六大类手续费。

持续为基层减负增效赋能 已办结321件具有实效的事项

广发银行持续为基层减负增效赋能，将改进总部工作作风、加强总部建设与“我为群众办实事”实践活动结合起来，开展了“减负增效赋能行动”，组织总行各党支部从小处着眼，从实处着手，积极为基层解难题、办好事。总行各党支部积极响应，立足本职、靠前一步、多做一点，目前已办结了321件具有实效的事项。

形成服务承诺制、首问负责制长效机制。印发服务承诺制，总行各部门对日常工作做出办理时限、标准等承诺共300余项，面向全行公开发布。实施首问负责制，推动总行全体员工践行首问必答、首问必办、首问必跟的要求，在总行全面推行，总行与基层的联系更加紧密，总行机关工作作风得到有力改进。

在减负方面，针对基层提高业务办理效率的需求，总行积极推进自动化、智慧化平台与系统建设释放基层人力；统筹办理广东省内分行再贴现业务、对北京等四家分行全部91只授权类信托产品集中运营等。

在增效方面，开发零售信贷机器人自助语音外呼，提高个贷业务外呼营销效率；推广银票贴现智慧审批，提升对公授信智慧化水平和工作效率；实现征信授权移动审批，提高征信查询效率。

在赋能方面，建立挂钩分行服务机制，为分行财富管理业务提供支持与服务，为一线提供灵活可配的线上展业工具，支持广州、汕头、长沙、梅州等分行开展线上营销活动；与48家分行一对一召开业务帮扶会，为分行把脉问诊、介绍先进经验做法，助推分行机构发展。

多措并举关心关爱员工 从点滴小事感受到组织关怀

广发银行多措并举关心关爱员工，不断增强员工的获得感、幸福感和满足感。定期举办“行长接待日”，切实增强各级行领导与基层员工的交流互动；开展 “广发服务员工之星”评选，通过比拼在全行营造为员工办实事的氛围。

助力员工成长，广发银行深化人力资源改革，通过开展专业技术序列评定、搭建晋升平台、健全校招生培养机制等方式，畅通员工成长路径；常态化开展行内外挂职交流，提高员工综合能力素质。

加强员工关怀，广泛组建游泳、瑜伽、书法等文体兴趣小组；组织健康问诊服务，开展单身员工联谊活动等，让员工从点滴小事感受组织关怀。

广发银行相关负责人介绍，下一步银行党委将进一步在全系统深化党史学习教育“我为群众办实事”实践活动，引导建立“我为群众办实事”长效机制，不断提升为群众办实事的质量水平。

(责编：董童、李源)