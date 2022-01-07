空间站机械臂转位货运飞船试验取得圆满成功
2022年01月07日05:45 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京1月6日电 （记者余建斌）据中国载人航天工程办公室消息：北京时间2022年1月6日6时59分，经过约47分钟的跨系统密切协同，空间站机械臂转位货运飞船试验取得圆满成功，这是我国首次利用空间站机械臂操作大型在轨飞行器进行转位试验。
1月6日凌晨，机械臂成功捕获天舟二号货运飞船。6时12分转位试验开始，天舟二号货运飞船与天和核心舱解锁分离后，在机械臂拖动下以核心舱节点舱球心为圆心进行平面转位；而后，反向操作，直至货运飞船与核心舱重新对接并完成锁紧。
此次试验，初步检验了利用机械臂操作空间站舱段转位的可行性和有效性，验证了空间站舱段转位技术和机械臂大负载操控技术，为后续空间站在轨组装建造积累了经验。
《 人民日报 》（ 2022年01月07日 07 版）
(责编：白宇、胡永秋)
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