1月6日，北京冬奥列车亮相京张高铁。 图为在京张高铁太子城站，一位记者在G9981次北京冬奥列车车厢前合影。 新华社记者 鞠焕宗摄

科技冬奥进行时

1月6日，北京冬奥列车暨高铁5G超高清演播室在京张高铁清河站上线。首发冬奥列车上，由中央广播电视总台联合相关单位创新建设的高铁5G超高清演播室正式运行。这是全球首次在350公里时速的高铁列车上，依托5G技术打造超高清直播演播室，实现超高清信号的长时间稳定传输。

在当天的上线仪式上，中宣部副部长、中央广播电视总台台长兼总编辑慎海雄强调，中央广播电视总台联合国铁集团、北京铁路局集团公司和中国联通、中国移动等多方力量，充分发扬“工匠精神”，成功在冬奥专列上建成以轻量化、移动化、全IP技术为特点的5G超高清演播室。建设冬奥高铁5G超高清演播室，是中央广播电视总台贯彻落实习近平总书记对总台工作系列重要指示精神，以前沿技术打造全新体验，努力实现“科技冬奥·8K看奥运”目标的重要举措。

中国国家铁路集团有限公司董事长、党组书记陆东福认为，中央广播电视总台在这一列车上搭建的高铁5G超高清演播室，是“高铁”与“高清”的强强组合，在世界上首次实现时速350公里高速列车上的5G超高清演播，不仅为北京冬奥会提供高品质的服务保障，也将促进铁路技术与5G等新技术的深度融合。

北京冬奥列车依托我国自主研制时速350公里复兴号动车组，为北京冬奥会量身定制了“瑞雪迎春”智能型复兴号高速动车组，在世界上首次实现了时速350公里自动驾驶功能。“列车在保持标准配置复兴号智能动车组智能服务、智能运维等功能的基础上，新型奥运版复兴号智能动车组增加了智能行车功能，围绕服务冬奥会和冬残奥会进行了针对性的优化设计。”国铁集团工电部通信信号处主管莫志松说。

北京冬奥列车采用“瑞雪迎春”涂装方案，以冰雪蓝为基调，配以飘舞的白色飘带，整体颜色中点缀若隐若现的雪花和运动元素，彰显冬奥主题。列车定员564人，设商务、一等、二等、媒体车厢。列车配备中、英文广播播报及信息显示，商务座旅客可体验丰富贴心的智能服务，有智能交互终端提供高铁娱乐中心、无线投屏、车辆功能介绍、车辆运行信息查询等服务。“冬奥期间还可提供赛事直播服务。”中国铁路北京局集团有限公司车辆部副主任贾潞说，高铁5G超高清演播室采用全IP技术构建，可实现嘉宾访谈、全车厢移动直播报道，为大屏小屏提供虚拟制作、多方连线等服务，实现了长时间、高速移动下节目的稳定传输。

冬奥列车联通北京、延庆、崇礼3大赛场。京张高铁为冬奥会及冬残奥会提供运输服务时间自1月21日起至3月16日止，共计55天。按照冬奥列车运行图，北京清河站至延庆、太子城、崇礼站分别26分钟、50分钟、65分钟可达。

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