中国移动回归A股影响几何
1月5日，中国移动正式回归A股，开盘价为63元，较发行价上涨9.41%，最终收于57.88元，微涨0.52%。若按上市后行使超额配售选择权计算，中国移动本次募集资金预计接近560亿元，是A股近10年来最大规模的IPO项目。
至此，三大电信运营商在A股“会师”。专家认为，A股将出现比较完整的运营商板块，不仅能拓宽三大运营商的融资渠道，也有利于辐射拉动整个通信行业，推动新基建尤其是5G业务的深耕布局。
募集资金主攻5G建设
中国移动董事长、党组书记杨杰在上市仪式上表示，1997年10月23日，中国移动在香港联交所发行上市。2022年1月5日，中国移动登陆A股，成为“红筹公司回归A股主板上市第一股”，这是中国移动发展历程中的又一座里程碑，标志着中国移动成功搭建起境内外资本运作平台，为公司推进数智化转型、加快高质量发展奠定了坚实基础。
招股书显示，此次中国移动上市募集的资金将主要用于5G精品网络、云资源新型基础设施、千兆智家、智慧中台和新一代信息技术研发及数智生态等建设项目。其中，5G精品网络建设占一半。
中国移动在5G建设上已取得行业领先地位。数据显示，截至2021年6月末，中国移动5G套餐客户数达2.51亿户，位居全球第一；建设5G基站超50万个，规模居全球第一；5G SA（独立组网）网络已实现在全国地市以上城区、部分县城及重点区域提供服务。到2022年底前，中国移动5G网络将基本实现全国乡镇以上5G连续覆盖，以及重要园区、热点区域、发达农村的有效覆盖，行业领先地位进一步巩固。
在5G核心技术方面，近年来，中国移动运营5G开放实验室28个，牵头5G国际标准项目134个，累计提交标准提案7000余篇，获5G专利3300件，稳居全球运营商第一阵营。
5G也是中国电信回归A股募集资金的主攻方向。根据中国电信此前在A股上市的招股书，中国电信所募资金将用于5G产业互联网建设项目、云网融合新型信息基础设施项目及科技创新研发项目。
“三大电信运营商齐聚A股，有助于这些企业用好中国巨大的资本市场，为企业稳健长远发展奠定充足的资金基础和市场基础，从而发挥龙头作用，带动5G产业链上下游协同发展，让更多的产业和投资者共享发展红利。”艾媒咨询集团CEO张毅说。
引入优质战略投资者
2021年12月23日晚间，中国移动在上海证券交易所披露A股IPO战略配售结果，19家战略投资者获配数量共计4.22亿股，约占“绿鞋”（超额配售选择权）行使前公司本次发行总量的49.90%，合计认购金额高达243亿元，受到了国家级投资平台、大型央企、知名保险机构、互联网公司、大型跨国企业及境外主权财富基金等各类投资者的追捧。
其中，社保基金、国调基金、国新投资、集成电路基金、中非发展基金、中文投基金等国家级投资平台合计获配1.41亿股，占比33.33%，体现出对中国移动在数字经济领域领军地位的充分认可；国家电网、国家能源集团、中国电科、中国一汽、国投公司、中国能建等众多有实力、有影响力的大型央企，合计获配1.37亿股，占比32.51%，引入这些在不同产业领域占据主导地位的央企作为战略投资者，将有利于带动各行业及产业链上下游的数字化转型，打造数智化合作新生态，共同促进5G、云计算等新一代信息技术与实体经济领域深度融合和发展。
此外，中国人寿、中国人保、太平人寿、中邮人寿等大型保险机构，合计获配1.13亿股，占比26.75%，这类长线财务投资者的加入，凸显了市场对中国移动未来发展前景的信心；京东、正大集团、文莱投资局等境内外知名企业和国际主权基金也积极参与，未来各方有望在数字经济领域拓展更大的合作空间，发挥更强的协同作用。
中国移动A股上市在引入众多境内外优质战略投资者的同时，也得到了股民的追捧，回拨后网上申购倍数达805.68倍，是A股主板历史上100亿元以上非金融企业IPO项目的最高认购倍数，这些都反映了资本市场对其投资价值的高度认可。
就在A股上市前夜，中国移动公告称，拟回购不超过20.48亿股港股股份予以注销。工信部信息通信经济专家委员会委员、中南财经政法大学数字经济研究院执行院长盘和林认为，中国移动此次融资的同时在港股回购股票，说明中国移动在A股上市并不是因为缺钱，而是出于战略性考量，比如更加靠近中国移动的主体用户。
市场有了更多压舱石
“中国移动回归A股后，由于总市值很高，股价波动不会太大，对于稳定中国资本市场尤其是A股市场将起到中流砥柱的作用。”张毅说。
中国企业资本联盟副理事长柏文喜认为，三大电信运营商齐聚A股，一方面给A股增加了优质蓝筹股与可投资题材，大大优化及改善了A股市场结构，促进A股市场稳定运行；另一方面也带来了A股市场的大规模扩容，在一定程度上提高了A股的流动性。
东方财富资深分析师季菲菲表示，中国移动在A股上市首日，盘面总体比较稳定，最终收涨。中国移动在三大电信运营商中的龙头地位是无法撼动的，所以机构资金对其看好并配置的角度也是较为合理的。
“中国移动助力我国信息通信业实现了5G领跑，也逐步成长为全球网络规模最大、服务客户最多、盈利能力领先的世界一流电信运营企业，营业收入持续增长，净利润连续多年超千亿元，净利润率、总资产报酬率位居国际主要电信运营商首位。”杨杰说。
公开资料显示，2021年前三季度，中国移动营运收入为6486亿元，股东应占利润为872亿元，同比增长12.9%、6.9%，增速创10年来新高，经营业绩全面向好。近3年，中国移动港股平均派息率超50%，累计现金分红超过1700亿元，名列大型港股上市公司前茅。
截至2021年上半年，中国移动资产规模超1.7万亿元，基站总数达528万个、覆盖全国超99.5%的人口，4G基站约占全球三成、5G基站约占全球35%；服务9.5亿移动用户、超2亿家庭用户、1500余万政企用户，拥有9.8亿个物联网智能连接，总连接规模全球第一。
杨杰表示，中国移动将锚定“世界一流信息服务科技创新公司”的新定位，全力推进新基建、融合新要素、激发新动能，做强做优做大数字经济，开拓创新赋能美好数智生活，以优质信息服务、卓越经营业绩回馈广大客户和投资者。
分享让更多人看到
推荐阅读
- 第五届全国税收公益广告作品征集暨展播活动正式启动
- 人民网北京1月7日电 （记者车柯蒙）近日，由国家税务总局和国家广播电视总局联合主办的第五届全国税收公益广告作品征集暨展播活动正式拉开帷幕。 本届活动面向社会各界征集音频和视频两类税收公益广告作品，征集截止日期为2022年4月30日。…
相关新闻
- 评论
- 关注