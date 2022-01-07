本报记者 黄 鑫

原标题：中国移动回归A股影响几何

1月5日，中国移动正式回归A股，开盘价为63元，较发行价上涨9.41%，最终收于57.88元，微涨0.52%。若按上市后行使超额配售选择权计算，中国移动本次募集资金预计接近560亿元，是A股近10年来最大规模的IPO项目。

至此，三大电信运营商在A股“会师”。专家认为，A股将出现比较完整的运营商板块，不仅能拓宽三大运营商的融资渠道，也有利于辐射拉动整个通信行业，推动新基建尤其是5G业务的深耕布局。

募集资金主攻5G建设

中国移动董事长、党组书记杨杰在上市仪式上表示，1997年10月23日，中国移动在香港联交所发行上市。2022年1月5日，中国移动登陆A股，成为“红筹公司回归A股主板上市第一股”，这是中国移动发展历程中的又一座里程碑，标志着中国移动成功搭建起境内外资本运作平台，为公司推进数智化转型、加快高质量发展奠定了坚实基础。

招股书显示，此次中国移动上市募集的资金将主要用于5G精品网络、云资源新型基础设施、千兆智家、智慧中台和新一代信息技术研发及数智生态等建设项目。其中，5G精品网络建设占一半。

中国移动在5G建设上已取得行业领先地位。数据显示，截至2021年6月末，中国移动5G套餐客户数达2.51亿户，位居全球第一；建设5G基站超50万个，规模居全球第一；5G SA（独立组网）网络已实现在全国地市以上城区、部分县城及重点区域提供服务。到2022年底前，中国移动5G网络将基本实现全国乡镇以上5G连续覆盖，以及重要园区、热点区域、发达农村的有效覆盖，行业领先地位进一步巩固。

在5G核心技术方面，近年来，中国移动运营5G开放实验室28个，牵头5G国际标准项目134个，累计提交标准提案7000余篇，获5G专利3300件，稳居全球运营商第一阵营。

5G也是中国电信回归A股募集资金的主攻方向。根据中国电信此前在A股上市的招股书，中国电信所募资金将用于5G产业互联网建设项目、云网融合新型信息基础设施项目及科技创新研发项目。

“三大电信运营商齐聚A股，有助于这些企业用好中国巨大的资本市场，为企业稳健长远发展奠定充足的资金基础和市场基础，从而发挥龙头作用，带动5G产业链上下游协同发展，让更多的产业和投资者共享发展红利。”艾媒咨询集团CEO张毅说。

引入优质战略投资者

2021年12月23日晚间，中国移动在上海证券交易所披露A股IPO战略配售结果，19家战略投资者获配数量共计4.22亿股，约占“绿鞋”（超额配售选择权）行使前公司本次发行总量的49.90%，合计认购金额高达243亿元，受到了国家级投资平台、大型央企、知名保险机构、互联网公司、大型跨国企业及境外主权财富基金等各类投资者的追捧。

其中，社保基金、国调基金、国新投资、集成电路基金、中非发展基金、中文投基金等国家级投资平台合计获配1.41亿股，占比33.33%，体现出对中国移动在数字经济领域领军地位的充分认可；国家电网、国家能源集团、中国电科、中国一汽、国投公司、中国能建等众多有实力、有影响力的大型央企，合计获配1.37亿股，占比32.51%，引入这些在不同产业领域占据主导地位的央企作为战略投资者，将有利于带动各行业及产业链上下游的数字化转型，打造数智化合作新生态，共同促进5G、云计算等新一代信息技术与实体经济领域深度融合和发展。

此外，中国人寿、中国人保、太平人寿、中邮人寿等大型保险机构，合计获配1.13亿股，占比26.75%，这类长线财务投资者的加入，凸显了市场对中国移动未来发展前景的信心；京东、正大集团、文莱投资局等境内外知名企业和国际主权基金也积极参与，未来各方有望在数字经济领域拓展更大的合作空间，发挥更强的协同作用。

中国移动A股上市在引入众多境内外优质战略投资者的同时，也得到了股民的追捧，回拨后网上申购倍数达805.68倍，是A股主板历史上100亿元以上非金融企业IPO项目的最高认购倍数，这些都反映了资本市场对其投资价值的高度认可。

就在A股上市前夜，中国移动公告称，拟回购不超过20.48亿股港股股份予以注销。工信部信息通信经济专家委员会委员、中南财经政法大学数字经济研究院执行院长盘和林认为，中国移动此次融资的同时在港股回购股票，说明中国移动在A股上市并不是因为缺钱，而是出于战略性考量，比如更加靠近中国移动的主体用户。

市场有了更多压舱石

“中国移动回归A股后，由于总市值很高，股价波动不会太大，对于稳定中国资本市场尤其是A股市场将起到中流砥柱的作用。”张毅说。

中国企业资本联盟副理事长柏文喜认为，三大电信运营商齐聚A股，一方面给A股增加了优质蓝筹股与可投资题材，大大优化及改善了A股市场结构，促进A股市场稳定运行；另一方面也带来了A股市场的大规模扩容，在一定程度上提高了A股的流动性。

东方财富资深分析师季菲菲表示，中国移动在A股上市首日，盘面总体比较稳定，最终收涨。中国移动在三大电信运营商中的龙头地位是无法撼动的，所以机构资金对其看好并配置的角度也是较为合理的。

“中国移动助力我国信息通信业实现了5G领跑，也逐步成长为全球网络规模最大、服务客户最多、盈利能力领先的世界一流电信运营企业，营业收入持续增长，净利润连续多年超千亿元，净利润率、总资产报酬率位居国际主要电信运营商首位。”杨杰说。

公开资料显示，2021年前三季度，中国移动营运收入为6486亿元，股东应占利润为872亿元，同比增长12.9%、6.9%，增速创10年来新高，经营业绩全面向好。近3年，中国移动港股平均派息率超50%，累计现金分红超过1700亿元，名列大型港股上市公司前茅。

截至2021年上半年，中国移动资产规模超1.7万亿元，基站总数达528万个、覆盖全国超99.5%的人口，4G基站约占全球三成、5G基站约占全球35%；服务9.5亿移动用户、超2亿家庭用户、1500余万政企用户，拥有9.8亿个物联网智能连接，总连接规模全球第一。

杨杰表示，中国移动将锚定“世界一流信息服务科技创新公司”的新定位，全力推进新基建、融合新要素、激发新动能，做强做优做大数字经济，开拓创新赋能美好数智生活，以优质信息服务、卓越经营业绩回馈广大客户和投资者。

(责编：罗知之、陈键)