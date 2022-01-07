王延斌

原标题：RCEP医疗健康产业创新体按下启动键

《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）正式生效，带来新机遇。1月5日，“RCEP医疗健康产业创新体”在山东青岛市北区馆陶路1号春光里创投生态综合体启动。

青岛市政府副秘书长王东翔表示，该创新体的设立，深刻把握了RCEP签署的重要政治和经济意义，发挥青岛“一带一路”、RCEP、上合示范区、自贸试验区等战略叠加优势，进一步拓展青岛与国外的贸易往来，有望成为RCEP框架下医药健康行业的国际合作新平台、对外贸易新高地、数字经济新标杆、跨境创新发展新样板。

去年12月，青岛在市北区启动建设RCEP青岛经贸合作先行创新试验基地，全力打造RCEP经贸合作示范城市，围绕深化与RCEP成员国开放合作开展了一系列积极探索实践。青岛形成了RCEP落地生效的实证案例和先行先试经验，以及在国家更高水平对外开放新格局中奋勇争先的新格局。

青岛融汇财富投资控股集团有限公司党委书记、董事长白雪梅介绍，大健康产业园项目将借助市北区千亩大健康产业园规划，采用“政府+平台公司+头部企业+上市公司”的模式，联合区域内上市公司、头部医药企业，通过多元联动、合作共赢的“产业资源整合+资本加持+开发运营控股”的模式，借助RCEP医疗贸易合作枢纽，打造国家北方特色医疗中心、大健康产业集聚地，为“RCEP医疗健康产业创新体”项目进行生态赋能。

“RCEP医疗健康产业创新体”运营执行机构——春光里产业资本集团创始人杨守彬表示，这是集团作为青岛城市合伙人交出的又一份答卷，他们将聚焦医疗健康产业发展赛道，通过“三区三平台一IP”的产业布局，打造“七个一”的医疗健康产业标杆工程，建设RCEP医疗健康产业创新体。记者了解到，该集团下一步将依靠“产业导入+基金投资+数据分析+园区运营”四位一体的运作模式，招引头部企业落地，设立RCEP医疗健康产业基金，助力青岛建立医疗健康数字产业链生态。

启动活动现场，青岛市科技局、青岛市市场监管局、市北区政府各方代表与春光里产业资本集团共同签订了“RCEP医疗健康产业创新体”战略合作框架协议。

为了促进市北区大健康产业发展，青岛融汇财富投资控股集团有限公司与春光里产业资本集团签订战略合作协议，探索政企协同发展新型合作模式，实现城市规划、产业聚集、技术服务、金融投资、成果转化等全方位一体化链接，通过政府规划、平台开发、民企市场化运营为核心的优势互补的产业发展模式，实现以民间资本推动平台资本的加速效应、社会效益与经济效益的双赢结果。

春光里产业资本集团与（香港）中国夸克医疗产业投资有限公司、上海傅利叶智能科技有限公司等首批合作企业代表，共同签订战略合作协议，后续将为更多企业申请优质入园政策、提供产业基金配套、协助引进高端人才、核心技术，以及就孵化加速、上市申报等提供完善的服务。

(责编：罗知之、陈键)