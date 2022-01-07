权威快报丨“十四五”，航空出行新图景出炉
2022年01月07日12:25 | 来源：新华社
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民航局、国家发展改革委、交通运输部日前联合印发《“十四五”民用航空发展规划》
规划期至2025年，展望至2035年
全面开启多领域民航强国建设新征程
这里有航空出行新图景
预计到2025年
民用运输机场将达270个以上
市地级行政中心60分钟到运输机场覆盖率达80%
千万级以上机场近机位靠桥率达80%
枢纽机场轨道接入率达80%
空管年保障航班起降1700万架次
通航国家和地区超过70个
……
旅客刷脸出行、行李“门到门”、不同交通方式换乘只需一次安检……
以“出行一张脸、物流一张单、通关一次检、运行一张网、监管一平台”为主要内容的
智慧民航新形态加快形成
航空出行从“走得了”向“走得快”“行得好”转变
此外，规划将民航“十四五”发展分为两个阶段
2021年至2022年是恢复期和积蓄期
进一步巩固拓展疫情防控和民航发展成果
加快重大项目实施，抓紧推进重大改革
积蓄发展动能，促进行业恢复增长
2023年至2025年是增长期和释放期
重点扩大国内市场、恢复国际市场
释放改革成效，提高对外开放水平
全方位推进民航高质量发展
监制：车玉明
记者：周圆
编辑：朱舜
设计：杨轶群
新华社国内部出品
(责编：牛镛、刘军涛)
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