民航局、国家发展改革委、交通运输部日前联合印发《“十四五”民用航空发展规划》

规划期至2025年，展望至2035年

全面开启多领域民航强国建设新征程

这里有航空出行新图景

预计到2025年

民用运输机场将达270个以上

市地级行政中心60分钟到运输机场覆盖率达80%

千万级以上机场近机位靠桥率达80%

枢纽机场轨道接入率达80%

空管年保障航班起降1700万架次

通航国家和地区超过70个

……

旅客刷脸出行、行李“门到门”、不同交通方式换乘只需一次安检……

以“出行一张脸、物流一张单、通关一次检、运行一张网、监管一平台”为主要内容的

智慧民航新形态加快形成

航空出行从“走得了”向“走得快”“行得好”转变

此外，规划将民航“十四五”发展分为两个阶段

2021年至2022年是恢复期和积蓄期

进一步巩固拓展疫情防控和民航发展成果

加快重大项目实施，抓紧推进重大改革

积蓄发展动能，促进行业恢复增长

2023年至2025年是增长期和释放期

重点扩大国内市场、恢复国际市场

释放改革成效，提高对外开放水平

全方位推进民航高质量发展

监制：车玉明

记者：周圆

编辑：朱舜

设计：杨轶群

新华社国内部出品

(责编：牛镛、刘军涛)