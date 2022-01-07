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权威快报丨“十四五”，航空出行新图景出炉

2022年01月07日12:25 | 来源：新华社
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　　民航局、国家发展改革委、交通运输部日前联合印发《“十四五”民用航空发展规划》

　　规划期至2025年，展望至2035年

　　全面开启多领域民航强国建设新征程

　　这里有航空出行新图景

　　预计到2025年

　　民用运输机场将达270个以上

　　市地级行政中心60分钟到运输机场覆盖率达80%

　　千万级以上机场近机位靠桥率达80%

　　枢纽机场轨道接入率达80%

　　空管年保障航班起降1700万架次

　　通航国家和地区超过70个

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　　旅客刷脸出行、行李“门到门”、不同交通方式换乘只需一次安检……

　　以“出行一张脸、物流一张单、通关一次检、运行一张网、监管一平台”为主要内容的

　　智慧民航新形态加快形成

　　航空出行从“走得了”向“走得快”“行得好”转变

　　此外，规划将民航“十四五”发展分为两个阶段

　　2021年至2022年是恢复期和积蓄期

　　进一步巩固拓展疫情防控和民航发展成果

　　加快重大项目实施，抓紧推进重大改革

　　积蓄发展动能，促进行业恢复增长

　　2023年至2025年是增长期和释放期

　　重点扩大国内市场、恢复国际市场

　　释放改革成效，提高对外开放水平

　　全方位推进民航高质量发展

　　监制：车玉明

　　记者：周圆

　　编辑：朱舜

　　设计：杨轶群

　　新华社国内部出品

(责编：牛镛、刘军涛)

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