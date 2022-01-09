人民网北京1月9日电 （记者李栋）“新春佳节将至，综合各方面情况看，粮油肉蛋奶鱼果蔬等供应充足，完全可以满足城乡居民消费需求。”近日，农业农村部市场与信息化司副司长刘涵在国务院联防联控机制新闻发布会上介绍“米袋子”“菜篮子”情况时表示。

在“米袋子”方面，2021年我国粮食再获丰收，产量13657亿斤，比上年增加267亿斤。稻谷、小麦产量分别为4257亿斤、2739亿斤，较上年分别增长0.5%和2.0%。刘涵表示，当前粮食库存保持高位，稻谷和小麦两大口粮品种占总库存超过70%，米面油加工和应急保供能力持续增强。“可以说‘米袋子’田头产量足、库里储备足、市场货品足，节日期间保供稳价基础扎实。”

在“菜篮子”方面，刘涵表示，当前全国蔬菜在田面积达8000多万亩，同比增加200多万亩，预计未来3个月蔬菜供应总量1.7亿吨，同比增加350万吨，加上冬储蔬菜，可供每人每天约3斤菜。从区域看，“南菜北运”和北方设施蔬菜主产省是保障冬春市场供应的主力军。这些地区在田蔬菜面积5700万亩，同比增加近200万亩，并且已陆续进入蔬菜采收旺季，能够有效保障市场供应。

此外，随着柑橘等水果大量上市，苹果、梨等水果库存充裕，预计水果市场总量足、品种多，价格较为稳定。“在肉类供应方面，生猪生产提前恢复，牛羊肉、禽肉、奶类、鸡蛋产能处于高位，渔业生产稳定，水产品产量充足，畜禽水产品供应都有充分保障。”刘涵说。

据刘涵介绍，今年冬季受拉尼娜影响，可能会出现阶段性强降温天气，农产品保供稳价面临的压力较往年偏大。“农业农村部将继续会同有关部门和地方，积极采取针对性措施，稳生产、畅流通、抓应急、保安全，切实保障节日期间老百姓‘米袋子’‘菜篮子’产品稳定供应。”刘涵表示。

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