本报记者 叶 子

甘肃省陇南市康县王坝镇王家坝村村民王小桦自学短视频的拍摄制作并通过网络平台发布，展现家乡生活美景。图为王小桦（右）在康县寺台镇罗湾村和村民一起通过电商平台直播带货。

新华社记者 郎兵兵摄

这两年，拍摄“怀旧类农村生活”视频深受大众欢迎。在当今快节奏的时代，日出而起、日落而息的乡村慢生活内容题材正被越来越多人尤其是城市居民向往。

田园生活“看上瘾”

斑驳的红砖房子、掉漆的柜子、粉色小碎花窗帘、藏在窗边的钥匙，逗猫、喂狗、捞鱼、种菜、到镇上买肉……这是抖音博主“张同学”短视频里的常见场景。就是如此普通的农村生活，却让“张同学”爆火出圈，还登上了北京卫视跨年晚会。

自去年10月4日发布第一条视频至今，“张同学”靠50多个原创视频，积累了1800多万粉丝，获赞7200多万。张同学所在的辽宁省营口市建一镇松树村，也成为粉丝们的打卡地。许多网友表示：“我从来没想过，自己会对农村的日常生活这么上瘾。”

乡村生活类视频大都展现了原汁原味的农村生活及背后的乡土人情。正如“张同学”所说：“农村跟城里生活不一样，春天收拾地播种，夏天施肥打草，秋天收玉米，冬天上山砍柴，一年四季都有做不完的农活，这些都是拍不完的题材。”

北京大学互联网发展研究中心主任田丽接受本报采访时说，在追求现代科技生活的同时，人们内心深藏着对田园的向往。乡村生活视频的出现，满足了此类情感投射，也给予了部分观看者短暂逃离现实生活压力的契机，因而受到大众欢迎。中国社科院财经战略研究院互联网经济研究主任李勇坚分析称，有过乡村生活的人看了怀旧，没有这种体验的人看了新奇，加上中国几千年的农耕文化影响，多重因素促成乡村题材视频的火爆。

“三农”视频受欢迎

近年来，农村网络基础设施的完善、智能终端的普及，使得乡村信息化程度不断提高。在此基础上，短视频凭借自身“短、平、快”的技术特性与传播特点，使农村、农人、农货进入更多人视野，在消融城乡边界、解决城乡时空隔阂方面起到不小的作用。“三农”相关内容已成为短视频平台的重要部分。

截至2021年12月，抖音上粉丝量过万的“三农”创作者已超过4万名。2021年全年，抖音上“三农”相关视频日均播放超过42亿次。根据《2021抖音“三农”数据报告》，过去一年，抖音上受欢迎的“三农”视频内容中，排名最前的分别为农村生活、农村美食和“三农”电商。

田丽认为，随着媒介技术快速发展，数字化交往空间开始重构城市与乡村的关系。人们对乡村的集体记忆和整体认知，不再局限在实体的物理空间和生活场景中，新媒体产品折射出的乡味、野趣和新农村面貌等，重塑了大众的乡村印象。碎片化的短视频和图文信息，重构了“数字原住民”的乡村记忆。“张同学”等知名博主不仅构建了国内年轻一代网民的乡村印象，还构建了世界范围内网友对中国乡村的记忆。

不过，目前来看，此类主题内容质量良莠不齐，还存在土味低俗、粗制滥造、跟风模仿等不良现象。对此，田丽认为，长期看一定会优胜劣汰，只有高质量、高水平、高情怀的视频，才会长久地吸引海内外受众关注。

乡村振兴有奔头

接受采访时，“张同学”曾表示希望通过线上帮助村民销售农产品。记者了解到，“三农”创作者中，有不少新农人已开始借助电商来推广自己家乡的农特产品。

以创作者“川香秋月”为例，她曾在流水线工厂打工，回到家乡四川泸州后，拍摄种地干农活的短视频。其中一条磨豆花的视频，涨粉超50万。随着粉丝增加，她创立了自己的农货品牌，通过电商卖萝卜，成功实现了“为家乡带货”。

抖音相关负责人表示，2020年8月开始，平台推出新农人计划，从流量扶持、运营培训、变现指导等方面，全方位扶持“三农”内容创作。2021年，抖音通过“乡村大师课”“中国农民丰收节”等多种活动，帮助“三农”创作者解决曝光不足等问题，让美好乡村被更多人看到。据悉，这些活动旨在发掘乡村创作者，激励他们围绕乡村美景、美食特产、特色民俗、生产劳作等进行长期创作、带动乡村产业发展。

除了利用高人气传播乡村独特文化景观、带火乡村旅游、拓宽农货销量，创作乡村生活视频的新农人本身也是乡村振兴的重要力量。专家表示，如果年轻人在农村有发挥的舞台、有自己的生存价值，实际上也是一种人才振兴，会推动乡村进一步创新发展。

(责编：岳弘彬、杨光宇)